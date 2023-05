J. Klopp spochybnil výkon rozhodcu, komisia ho bráni

Tréner Liverpoolu Jürgen Klopp počas futbalového zápasu anglickej Premier League medzi Liverpoolom a Tottenhamom Hotspur na štadióne Anfield v Liverpoole v nedeľu 30. apríla 2023. Foto: TASR/AP

Liverpool 1. mája (TASR) - Tréner futbalistov Liverpoolu Jürgen Klopp obvinil po nedeľňajšom tesnom víťazstve 4:3 nad Tottenhamom rozhodcu Paula Tierneyho zsprávania. Jeho pozápasovými vyjadreniami sa bude zaoberať vedenie Futbalovej asociácie a arbitra sa zastala aj Komisia rozhodcov (PGMOL).Klopp po zápase povedal, že Tierney má niečo. Nemecký tréner sa po víťaznom góle Dioga Jotu z 90.+4 minúty rozbehol ku štvrtému arbitrovi a začal pred ním divoko oslavovať. Za svoje správanie si vyslúžil žltú kartu a navyše sa pri oslave aj zranil, keď si natiahol sval na stehne.Po zápase uviedol, že to, čo mu Tierney povedal,. PGMOL naopak tvrdí, že Tierney vystupoval profesionálne počas celého zápasu, i keď napomínal trénera.Celá situácia sa odohrala po víťaznom zásahu, ktorý prišiel len 99 sekúnd po tom, čo Richarlison vyrovnal na 3:3. Kloppa predtým nahnevalo, že rozhodcovia udelili Spurs priamy kop, z ktorého padol tretí gól.povedal Klopp pre Sky Sports.Na jeho vyjadrenia reagovala aj komisia rozhodcov.uviedli v stanovisku.Klopp si pri oslavách zároveň natiahol sval.povedal, no po zápase išiel oslavovať pred fanúšikov na tribúne Kop a zranenie by ho nemalo vyradiť ani zo stredajšieho duelu s Fulhamom.Podľa BBC siaha Kloppov spor s Tierneym do roku 2020, keď mu rozhodca údajne povedal, aby "to hodil za hlavu" po tom, čo priznal, že si nevšimol faul na Georginia Wijnalduma v zápase s Aston Villou. O rok neskôr prišiel nemecký kouč za arbitrom a povedal mu:Stalo sa to po tom, čo v stretnutí s Tottenhamom (2:2) nedostal červenú Harry Kane, no Andrewa Robertsona vylúčili.Po januárovom súboji s Brentfordom prišiel Klopp za rozhodcami, vrátane Tierneyho, aby prediskutoval ich rozhodnutia.povedal následne. Začiatkom apríla udelil Tierney žltú kartu Robertsonovi po incidente s čiarovým rozhodcom Constantinom Hatzidakisom.Po nedeľňajšom šlágri však bol nespokojný s výkonmi rozhodcov aj dočasný tréner Spurs Ryan Mason. Nepáčilo sa mu, že Jota dostal za svoj zákrok v 81. minúte, keď trafil kopačkou do tváre Olivera Skippa, iba žltú kartu.uviedol pre BBC Sport.Klopp síce kritizoval rozhodcov, no v tomto bode im dal za pravdu.smeroval otázku na Masona.