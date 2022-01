Klopp tvrdí, že Salah podpíše novú zmluvu s Liverpoolom: Chce to čas

Londýn 12. januára (TASR) - Tréner FC Liverpool Jürgen Klopp vidí zotrvanie egyptského futbalistu Mohameda Salaha v anglickom tíme pozitívne. Dvadsaťdeväťročný útočník chce podľa jeho slov zostať na Anfielde, nájsť spoločnú reč pri rokovaniach o novej zmluve s vedením klubu by tak podľa Kloppa nemal byť problém. Informovala o tom agentúra AFP.



Salah má s Liverpoolom platný kontrakt do júna 2023. Médiá informovali, že jeho podmienkou pri podpise novej zmluvy je týždenný plat 300.000 libier. "Viem, že Mo tu chce zostať a rovnaké prianie má aj klub. Médiá celú záležitosť súria, sú netrpezlivé. Osobne si myslím, že príde k dohode. Chce to len čas," vyjadril sa Klopp.



Salah nastrieľal za "The Reds" 111 gólov v 165 zápasoch. Momentálne je s národným tímom v Kamerune, s ktorým bojuje na Africkom pohári národov.