< sekcia Šport
Kloppa by mali čoskoro vymenovať za trénera nemeckej reprezentácie
Klopp mal v nedeľu v pláne osobne sledovať finále futbalových MS medzi Argentínou a Španielskom v East Rutherforde, na šampionáte pôsobí ako televízny expert.
Autor TASR
Berlín 19. júla (TASR) - Jürgen Klopp by sa mal v priebehu budúceho týždňa stať novým trénerom nemeckej futbalovej reprezentácie. Podľa agentúry DPA sa jeho oficiálne predstavenie očakáva vo štvrtok alebo v piatok. Zmluva má platiť do roku 2030.
Klopp mal v nedeľu v pláne osobne sledovať finále futbalových MS medzi Argentínou a Španielskom v East Rutherforde, na šampionáte pôsobí ako televízny expert. Bývalý tréner Borussie Dortmund a FC Liverpool sa stane nástupcom Juliana Nagelsmanna a v Nemecku veria, že práve on je tým správnym mužom, ktorý môže v budúcnosti priviesť národný tím späť medzi špičku.
Nagelsmann rezignoval po treťom neúspechu Nemecka za sebou na svetovom šampionáte, keď jeho mužstvo vypadlo v šestnásťfinále s Paraguajom. Pred viac ako týždňom sa Klopp v New Yorku stretol s prezidentom Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Berndom Neuendorfom a jeho zástupcom Hansom-Joachimom Watzkem, s ktorým sa pozná zo spoločného pôsobenia v Dortmunde. Účastníci rokovaní dosiahli predbežnú dohodu. Neuendorf a Watzke sa stretli aj s generálnym riaditeľom Red Bullu Oliverom Mintzlaffom. Klopp má v tejto spoločnosti zmluvu na pozícii globálneho šéfa futbalu do roku 2029.
Klopp mal v nedeľu v pláne osobne sledovať finále futbalových MS medzi Argentínou a Španielskom v East Rutherforde, na šampionáte pôsobí ako televízny expert. Bývalý tréner Borussie Dortmund a FC Liverpool sa stane nástupcom Juliana Nagelsmanna a v Nemecku veria, že práve on je tým správnym mužom, ktorý môže v budúcnosti priviesť národný tím späť medzi špičku.
Nagelsmann rezignoval po treťom neúspechu Nemecka za sebou na svetovom šampionáte, keď jeho mužstvo vypadlo v šestnásťfinále s Paraguajom. Pred viac ako týždňom sa Klopp v New Yorku stretol s prezidentom Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Berndom Neuendorfom a jeho zástupcom Hansom-Joachimom Watzkem, s ktorým sa pozná zo spoločného pôsobenia v Dortmunde. Účastníci rokovaní dosiahli predbežnú dohodu. Neuendorf a Watzke sa stretli aj s generálnym riaditeľom Red Bullu Oliverom Mintzlaffom. Klopp má v tejto spoločnosti zmluvu na pozícii globálneho šéfa futbalu do roku 2029.