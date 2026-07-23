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Kloppa by mali v piatok predstaviť ako nového trénera Nemecka
Klopp bude mať na prípravu svojho tímu pred ďalším zápasom deväť týždňov. V úlohe reprezentačného trénera môže debutovať najskôr 24. septembra v Amsterdame v zápase Ligy národov proti Holandsku.
Autor TASR
Frankfurt 23. júla (TASR) - Jürgena Kloppa by mali v piatok predstaviť ako nového trénera nemeckej futbalovej reprezentácie. Agentúra DPA sa odvoláva na pozvánku na tlačovú konferenciu, ktorú rozoslal Nemecký futbalový zväz (DFB).
Vo štvrtok ešte neprišlo k oficiálnemu potvrdeniu jeho vymenovania. Pozvánka na podujatie, ktoré sa začne v sídle zväzu v piatok o 11.00 h miestneho času, 59-ročného trénera nespomína, no jeho predstavenie sa všeobecne očakáva.
DFB predtým poprel správy, že vo štvrtok zvolal mimoriadne zasadnutie, na ktorom mal formálne schváliť vymenovanie Kloppa za trénera nemeckej mužskej reprezentácie. Namiesto toho by sa online zasadnutie malo uskutočniť krátko pred piatkovou tlačovou konferenciou. Klopp má podpísať zmluvu do roku 2030.
Vyjadrenia bývalého trénera Borussie Dortmund a Liverpoolu, ako aj predstaviteľov DFB a jeho súčasného zamestnávateľa Red Bullu, kde pôsobí ako globálny šéf pre futbal, naznačujú, že dohoda je uzavretá.
Podľa denníka Bild dostane nadácia nápojovej spoločnosti ako kompenzáciu dar vo výške 1,14 milióna amerických dolárov. DFB sa k tejto informácii nevyjadril.
Nemecko hľadalo nového trénera po tom, čo bol Julian Nagelsmann nútený odstúpiť po vypadnutí reprezentácie v šestnásťfinále nedávnych majstrovstiev sveta s Paraguajom. Išlo už o tretí neúspech na veľkom turnaji za sebou.
Klopp bude mať na prípravu svojho tímu pred ďalším zápasom deväť týždňov. V úlohe reprezentačného trénera môže debutovať najskôr 24. septembra v Amsterdame v zápase Ligy národov proti Holandsku.
Vo štvrtok ešte neprišlo k oficiálnemu potvrdeniu jeho vymenovania. Pozvánka na podujatie, ktoré sa začne v sídle zväzu v piatok o 11.00 h miestneho času, 59-ročného trénera nespomína, no jeho predstavenie sa všeobecne očakáva.
DFB predtým poprel správy, že vo štvrtok zvolal mimoriadne zasadnutie, na ktorom mal formálne schváliť vymenovanie Kloppa za trénera nemeckej mužskej reprezentácie. Namiesto toho by sa online zasadnutie malo uskutočniť krátko pred piatkovou tlačovou konferenciou. Klopp má podpísať zmluvu do roku 2030.
Vyjadrenia bývalého trénera Borussie Dortmund a Liverpoolu, ako aj predstaviteľov DFB a jeho súčasného zamestnávateľa Red Bullu, kde pôsobí ako globálny šéf pre futbal, naznačujú, že dohoda je uzavretá.
Podľa denníka Bild dostane nadácia nápojovej spoločnosti ako kompenzáciu dar vo výške 1,14 milióna amerických dolárov. DFB sa k tejto informácii nevyjadril.
Nemecko hľadalo nového trénera po tom, čo bol Julian Nagelsmann nútený odstúpiť po vypadnutí reprezentácie v šestnásťfinále nedávnych majstrovstiev sveta s Paraguajom. Išlo už o tretí neúspech na veľkom turnaji za sebou.
Klopp bude mať na prípravu svojho tímu pred ďalším zápasom deväť týždňov. V úlohe reprezentačného trénera môže debutovať najskôr 24. septembra v Amsterdame v zápase Ligy národov proti Holandsku.