Kloppa nahneval fanúšik, ktorý pri oslave gólu zranil Robertsona

Liverpool 6. marca (TASR) - Tréner futbalistov Liverpoolu Jürgen Klopp mal po nedeľňajšom šlágri s Manchestrom United (7:0) ťažké srdce na fanúšika, ktorý počas oslavy siedmeho gólu zranil ľavého obrancu Andyho Robertsona.



Priaznivec "The Reds" nepozorovane vnikol na trávnik, pričom rútiac sa ku klbku tešiacich hráčov sa pošmykol. Pri nekoordinovanom páde nešťastne zasiahol škótskeho reprezentanta. Ten si chvíľu poležal na trávniku, no napokon duel dohral.



Kloppovi tento moment napriek drvivému triumfu svojho tímu poriadne zdvihol tlak. "Neexistuje žiadne ospravedlnenie pre toto neprijateľné a nebezpečné správanie. Ak je páchateľ vinný a zistilo sa, že vbehol na ihrisko bez povolenia, mal by dostať doživotný zákaz vstupu na Anfield i všetky štadióny v Premier League," vyhlásil kouč Liverpoolu.