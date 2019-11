Kloppa nezaujíma prvé miesto v novembri, Guardiola neriešil VAR

Liverpool 11. novembra (TASR) - Pevnosť Anfield zostala pre futbalistov anglického majstra Manchester City opäť nedobytnou. V nedeľu v šlágri 12. kola Premier League "The Reds" zdolali "Citizens" 3:1 a v súťaži sú stále bez prehry. Liverpool doma s Manchestrom City v PL neprehral už 17 zápasov, City tam nezvíťazilo od mája 2003 (2:1), čo je jeho jediný triumf v Liverpoole za uplynulých 38 rokov.



Zverencom Jürgena Kloppa stále patrí post lídra, pred druhým Leicestrom City a treťou Chelsea Londýn majú náskok 8 bodov. Man City za rivalom zaostáva o 9 bodov. Liverpool čaká na zisk titulu už dlhých 30 rokov, do konca je však stále ďaleko (26 zápasov).



"Červení" boli v nedeľu efektívni, dali dva góly z prvých dvoch striel na bránku a už v 13. minúte viedli 2:0. Najskôr sa presadil prudkou ďalekonosnou strelou k žrdi v 6. minúte Fabinho, keď krátko predtým reklamovali hostia na druhej strane ihriska ruku Trenta Alexandra-Arnolda vo vlastnej šestnástke. Lopta sa však obtrela aj o ruku hosťujúceho Bernarda Silvu a hlavný rozhodca Michael Oliver dal pokyn pokračovať v hre. O chvíľu neskôr po rýchlom útoku domácich Andrew Robertson zacentroval z ľavej strany a Mohamed Salah zvýšil na dvojgólový rozdiel. Sadio Mané na začiatku druhého polčasu zvýraznil náskok domácich na 3:0 hlavou po centri Jordana Hendersona. Hráči City sa tlačili dopredu, ale už iba znížili v 78. minúte zásluhou Bernarda Silvu.



Práve moment pred prvým gólom vzbudil veľké kontroverzie. Rozhodca penaltu pre hostí nenariadil a vedenie ligy ešte počas zápasu po preskúmaní VAR vydalo stanovisko, že správne, keďže "nebola úmyselná." City reklamovalo podobnú situáciu aj v druhom polčase, penalta sa opäť nepískala. Tréner obhajcu Pep Guardiola sa po zápase pri podávaní rúk arbitrom expresívne poďakoval, neskôr však poprel, že to bolo sarkastické. "Nepýtajte sa na túto situáciu mňa. Spýtajte sa Mika Rileyho a veľkých šéfov. Ja chcem hovoriť o našom výkone, patril k tým, na ktoré som ako tréner City najpyšnejší. Prehrali sme, hoci sme chceli vyhrať. Teraz si musíme oddýchnuť a pripraviť sa na nasledujúci zápas s Chelsea. Hrali sme výborne, neviem, koľko tímov môže prísť na tento štadión a hrať ako my. Dali góly z prvých striel na bránku, ale my sme hrali skvele. Sú tri mužstvá, ktoré majú väčšiu šancu vyhrať Premier League ako my. Ale sme ešte len v novembri, uvidíme, čo bude ďalej. Musíme zostať pozitívni a nikdy sa nevzdať. Preto sme získali dva tituly za sebou. Budeme bojovať až do konca. Prehrali sme po našich chybách. Ďalšie veci už neovplyvníme. Či však dokážeme dotiahnuť Liverpool, to neviem," citoval portál BBC španielskeho trénera.



Nemecký kouč bol po zápase nadšený: "Aký skvelý zápas. Ak chcete zvíťaziť nad City, musíte hrať mimoriadne a s veľkým nasadením. Keď City kontrolovalo zápas posledných 15 minút, bolo to napäté. Ale moji chlapci 75 minút odviedli skvelú prácu." Aj Kloppa sa novinári pýtali na spornú situáciu pri ruke Alexandera-Arnolda. "Cítim voči Pepovi súcit, ale situáciu som nevidel. Čo mi však hráči povedali, lopta najprv trafila ruku Silvu, až potom Trenta," citovala Kloppa agentúra AP.



Liverpool prehral z predchádzajúcich 51 ligových zápasov jediný. Na otázku, či je už náskok LFC v snahe získať devätnásty majstrovský titul dostatočný, Klopp zareagoval jednoznačne: "Ešte je odohraných len 12 zápasov. Máme náskok 9 bodov a cesta je ešte dlhá. Takže to teraz nie je dôležité. Kto chce byť prvý v novembri? Dôležité bude byť na vrchole v máji."