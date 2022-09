Kloppa potešilo, že FC Liverpool získal na hosťovanie Arthura Mela

Londýn 2. septembra (TASR) - Hosťovanie brazílskeho futbalového stredopoliara Arthura Mela v FC Liverpool potešilo aj trénera anglického tímu Jürgena Kloppa. Kapitán "The Reds" Jordan Henderson má totiž problémy so zadným stehenným svalom a nebude k dispozícii v sobotňajšom mestskom derby na štadióne Evertonu.



"Mám veľkú radosť, že sa podarilo dotiahnuť hosťovanie Arthura Mela z Juventusu Turín. Je to kvalitný futbalista a napriek mladému veku má za sebou už úspešnú kariéru. Jeho devízou sú prihrávky, je rýchly v práci s loptou," uviedol Klopp na adresu 26-ročného hráča pre agentúru AFP.