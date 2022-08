Kloppa sklamali „Reeds“ remízou s Fulhamom

Londýn 7. augusta (TASR) - S rozdielnymi pocitmi absolvovali 1. kolo anglickej Premier League slovenskí brankári Marek Rodák a Martin Dúbravka. Zatiaľ čo prvý menovaný sa podieľal na cennom bode za remízu s favorizovaným Liverpoolom, Dúbravka sledoval víťazstvo svojho Newcastlu nad Nottihghamom 2:0 iba z lavičky.



Rodákov Fulham dvakrát viedol, ale napokon neukončil sériu Liverpoolu bez ligovej prehry v kalendárnom roku. Slovenský brankár dostal od trénera Marca Silvu dôveru od začiatku zápasu, no gólom Darwina Nuneza a Mohameda Salaha po chybách v defenzíve nezabránil. "Myslím si, že za dnešný výkon sme si zaslúžili viac ako jeden bod. Viem, že Liverpool hral v druhom polčase lepšie než v prvom, ale organizácia našej hry bola stále skvelá. Na úvod súťaže je to pre nás dobrý bod, ale mohli sme mať aj viac. Pokiaľ budeme takto hrať aj v ďalších zápasoch, tak nebudem mať obavy," poznamenal tréner Fulhamu.



Veľmi nespokojný s výkonom svojich zverencov bol tréner Liverpoolu Jürgen Klopp: "Z môjho pohľadu sme získali bod po veľmi zlom výkone. Náš prístup nebol správny a viac ako bod sme si nezaslúžili. Robili sme presný opak toho, čo sme chceli. Výsledkovo to nie je prehra, ale výkon zodpovedá prehre. Musíme prísť na to, čo sa stalo a napraviť to," citovala Kloppa stránka bbc.com. Kormidelník "The Reds" sa po stretnutí nevyhováral na absencie viacerých hráčov, ku ktorým sa v úvode druhého polčasu pridal aj Thiago Alcantara. Okrem neho Liverpoolu chýbali aj Curtis Jones, Diogo Jota, Konstantinos Cimikas, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain a Ibrahima Konate.



Na rozdiel od Rodáka sledoval Martin Dúbravka úspech svojho tímu iba z lavičky. Víťazstvo Newcastlu proti Nottinghamu 2:0 vychytala letná posila z Burnley Nick Pope, ktorý však nemal veľa práce. Hostia sa prezentovali iba piatimi streleckými pokusmi, na bránku dokonca nesmeroval ani jeden. Táto bilancia bola vo výraznom kontraste s aktivitou domácich, ktorí mali 23 striel, z toho 10 na bránku. "Bol to výborný výkon od začiatku do konca," konštatoval tréner Newcastlu Eddie Howe.



Futbalisti FC Chelsea zvíťazili na ihrisku Evertonu prvýkrát od 30. apríla 2017 (vtedy 3:0). Tréner domácich Frank Lampard, ktorý bol počas hráčskej kariéry ikona londýnskeho klubu, ocenil výkon svojho tímu proti favoritovi. "Mrzí ma, že sme nezískali ani bod. Jediný rozdiel bol v tom, že oni zahrávali penaltu a my nie," poznamenal Lampard narážajúc na pokutový kop z nastaveného času prvého polčasu, z ktorého Jorginho rozhodol o víťazstve 1:0. Potrestal tým faul Abdoulayeho Doucoureho na Bena Chilwella. "Vždy, keď hráme na ihrisku Evertonu, je to ťažký zápas. Vedeli sme, že aj teraz to tak bude. Najdôležitejšie je, že sme získali tri body, ale náš výkon nám ukázal, že máme na čom pracovať," povedal tréner Thomas Tuchel pre bbc.com.