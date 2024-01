Kloppov stratený prsteň našiel kameraman: Bol to obrovský šok

Liverpool 2. januára (TASR) - Keď tréner futbalistov Liverpoolu Jürgen Klopp zistil, že počas pozápasových osláv víťazstva 4:2 nad Newcastlom United stratil zásnubný prsteň, zalial ho studený pot. Na to, aby lokalizoval šperk v strede ihriska Anfieldu, potreboval bystrý zrak televízneho kameramana.



Nemecký kouč následne prsteň pred kamerou pobozkal a priznal, že mu spadol obrovský kameň zo srdca. "Bol to obrovský šok. Našťastie sa ho podarilo nájsť," citovala Kloppa agentúra AP. Kouč lídra Premier League si uvedomil, že mu niečo chýba, keď sa presúval na tradičnú pozápasovú "ďakovačku" k sektoru domácich priaznivcov. Prehľadal trávnik blízko miesta, kde stál, na pomoc mu prišiel aj správca štadióna.



Napokon sa však podarilo nájsť prsteň až kameramanovi stanice Sky Sports. "Už som ho raz v živote stratil. Vtedy som potreboval pomoc profesionálneho potápača, pretože sa to stalo v mori," priznal Klopp a dodal: "Z času na čas, keď zhodím jedno alebo dve kilá, mi na prstenník nepasuje tak, ako by mal."