Klub amerického futbalu Nitra Knights má vyššie ambície

Nitra 7. februára (TASR) - Klub amerického futbalu Nitra Knights odohrá nasledujúci ročník v najvyššej českej súťaži s vyššími ambíciami. Jeden z dvojice slovenských klubov oznámil príchod nového generálneho partnera a tím doplnili okrem amerického trénera Jamesa Suttona aj hráči z USA a Brazílie. Cieľom klubu spod Zobora je byť najlepším slovenským klubom a prebojovať sa aspoň do semifinále českej ligy.



Nitrania v uplynulom ročníku obsadili v českej lige 7. miesto, keď ako nováčik súťaže zaznamenali 3 výhry a 5 prehier. V novej sezóne sa presťahujú do profesionálnejšieho prostredia, keď ich domovom bude hlavný futbalový štadión FC Nitra. "Klub čaká sezóna, ktorá bude o úroveň vyššie. Prišli k nám nové impulzy, medzi ktoré patrí odohranie zápasov na hlavnom futbalovom štadióne FC Nitra. Druhým hlavným impulzom je americký tréner, ktorý nás posunie ďalej. Prišli noví hráči z regiónu, americké a brazílske posily a tím sa formuje. James Sutton je skúsený tréner, priniesol moderný systém trénovania. Minulý rok sme boli v českej súťaži nováčik, teraz sa chceme dostať minimálne do semifinále a byť najlepším tímom na Slovensku," uviedol na tlačovej konferencii predseda klubu Matej Gašperan.



Nitriansky klub má nového generálneho partnera, ktorým sa stal nadšenec tohto športu Samuel Vetrák: "Súkromne som veľkým fanúšikom amerického futbalu už viac ako 10 rokov. Doteraz som sa angažoval ako divák a organizátor Super Bowl party. V lete sme si spoločne s Nitra Knights sadli a urobili strategický biznis plán, ktorý umožní plnohodnotnú sezónu po športovej i marketingovej stránke."



Vedenie Nitra Knights si sľubuje od nového projektu spopularizovanie menej populárneho športu, ako aj spestrenie programu pre športových nadšencov v meste Nitra. "Táto myšlienka ma lákala, je to niečo, čo spropaguje nielen Nitra Knights, ale aj dobrú športovú udalosť v Nitre. Prinesie to program na víkend jednotlivcom, párom, rodinám. Chceme vytiahnuť minoritný šport do mainstreamu a zvýšiť povedomie o americkom futbale, ktorý mám rád, zároveň je to zaujímavý šport pre širšiu verejnosť," dodal Vetrák.



Novým koučom "rytierov" sa stal 38-ročný Američan James Sutton, ktorý si pochvaľuje kvalitu kádra. Slovenské pomery nie sú pre neho neznámou, keďže v roku 2018 trénoval tím Trnava Bulldogs: "Sledoval som nitriansky klub už niekoľko rokov, keď som trénoval v okolitých ligách. Je to pre mňa veľká česť, že si ma Nitra vybrala za hlavného kouča. Tím je plný hráčov, ktorí majú veľa skúseností z predošlých sezón. Prebral som skúsenú partiu hráčov a do tímu zakomponujeme zahraničných hráčov, ktorí sú veľmi dobre pripravení. Vytvára to ideálny mix pre tím."



Spestrením pre fanúšikov tohto športu má byť profesionálny marketing a zaujímavý program počas zápasov. Dopomôcť by mali aj ambasádori klubu, ktorými sa stali rodáci spod Zobora. Tvárami projektu sú bývalý hokejový obranca Boris Valábik a súčasný MMA zápasník Martin Buday. "Ešte predtým, ako som začal v bojových športoch, som k americkému futbalu inklinoval. Možno keby to je rozbehnuté, ako sa plánuje teraz, tak by ma život do tohto športu. Je to klub z môjho rodného mesta, preto im držím palce," povedal 31-ročný Buday, ktorý je členom najznámejšej svetovej zápasníckej organizácie UFC.