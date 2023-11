Klub Celtic zaplatí pokutu 17.400 eur za neprístojnosti fanúšikov

Glasgow 22. novembra (TASR) - Škótsky futbalový klub Celtic Glasgow dostal pokutu 15.200 libier (17.400 eur). Európska futbalová únia (UEFA) mu ju udelila za nešportové prejavy jeho fanúšikov, ktorých sa dopustili minulý mesiac počas zápasu Ligy majstrov proti Atleticu Madrid a aj za ďalšie nedostatky pri organizácii zápasu.



Fanúšikovia škótskeho majstra vyvesili na zápase palestínske vlajky, hoci klub ich pred zápasom varoval, aby to nerobili. Klub zaplatí pokutu aj za to, že fanúšikovia blokovali priechody a používali pyrotechniku.



Celtic tento mesiac zakázal fanúšikom skupiny "Zelená Brigáda" navštevovať zápasy, pričom uviedol, že je to v dôsledku neprijateľného správania, vrátane používania pyrotechniky a ďalších neprístojností na zápase Celticu v Motherwelli. Klub zdôraznil, že tento krok neurobil pre vyvesenie palestínskych vlajok a potrestaným fanúšikom ponúkne refundáciu sezónnych vstupeniek.



Pokutu dostalo aj Atletico. Klub zaplatí 2600 libier (2983 eur) za to, že jeho fanúšikovia použili v Glasgowe pyrotechniku.