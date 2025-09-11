< sekcia Šport
Klub Chelsea obvinili za údajné porušenie predpisov pre agentov
FA uviedla, že obvinenia sa vzťahujú na obdobie medzi rokmi 2009 až 2022, keď bol majiteľom klubu Rus Roman Abramovič.
Autor TASR
Londýn 11. septembra (TASR) - Anglická futbalová asociácia (FA) vzniesla 74 obvinení voči klubu Chelsea Londýn za údajné porušenie predpisov pre agentov.
FA uviedla, že obvinenia sa vzťahujú na obdobie medzi rokmi 2009 až 2022, keď bol majiteľom klubu Rus Roman Abramovič. Zároveň priblížila, že udalosti sa vzťahujú hlavne na obdobie medzi sezónami 2010/2011 až 2015/2016. Vedenie účastníka Premier League má do 19. septembra priestor zareagovať na obvinenia. V prípade potvrdenia obvinení hrozí klubu strata bodov.
Počas procesu zmeny vlastníkov v roku 2022 noví majitelia Chelsea sami nahlásili FA možné nezrovnalosti, ktoré si môžu v budúcnosti vyžadovať finančné urovnanie. V roku 2023 podľa The Telegraph prišlo k urovnaniu sporu s Európskou futbalovou úniou (UEFA) vo výške viac ako 9,2 milióna eur. Informovala agentúra DPA.
