Klub Dallas Stars umiestnil brankára Chudobina na waiver listinu

Texas 14. decembra (TASR) - Vedenie hokejového klubu Dallas Stars umiestnilo brankára Antona Chudobina na waiver listinu. Ostatné tímy NHL si ho môžu z nej vybrať do utorkového popoludnia, ak sa tak nestane, klub môže ruského veterána poslať do farmárskeho mužstva Texas Stars (AHL).



Tridsaťpäťročný Chudobin, ktorý v roku 2020 výrazne pomohol Dallasu k postupu do finále play off, išiel v uplynulom období výkonnostne dolu a prepadol sa v tíme až na pozíciu tretieho brankára. V úvode sezóny sa v bránke striedal s Bradenom Holtbym, v šiestich dueloch inkasoval v priemere 3,73 gólu na zápas s úspešnosťou zásahov 87,3 percenta. Po zranení Holtbyho prišiel z AHL dvadsaťdvaročný Jake Oettinger, ktorý v bránke Dallasu exceloval a dosiahol priemernú úspešnosť zákrokov 95,1 percenta. Holtby sa medzičasom vrátil do kádra Stars a Chudobin sa tak stal v klube nadbytočným.



Chudobin sa počas 13 sezón v NHL predstavil v 257 zápasoch základnej časti. Z nich 114 bolo víťazných, pričom dosiahol úspešnosť zákrokov 91,6 percenta. V Dallase pôsobí štvrtú sezónu. Informácie priniesla agentúra AP.