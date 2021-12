Klub HC GROTTO Prešov podpísal zmluvy o prenájme štadióna

Prešov 10. decembra (TASR) - Vedenie hokejového klubu HC GROTTO Prešov v piatok podpísalo a doručilo nájomné zmluvy potrebné pre využívanie zimného štadióna. TASR o tom informovalo vedenie mesta Prešov.



"Nájomné zmluvy medzi prevádzkovateľom zimného štadióna – spoločnosťou PREŠOV REAL, s.r.o. a hokejovým klubom HC Grotto Prešov, boli podpísané a doručené majiteľom hokejového klubu dňa 10. decembra 2021, s platnosťou do 31. januára 2022," uviedlo mesto Prešov v oficiálnom vyhlásení.



Majiteľ klubu Róbert Ľupták na utorňajšom stretnutí s vedením mesta uviedol, že zmluvy doručí ešte v priebehu tohto týždňa. Primátorka Prešova Andrea Turčanová v pondelok uviedla, že pre nepodpísané nájomné zmluvy hrozí koniec hokejovej extraligy v meste. Róbert Ľupták reagoval na sociálnych sieťach odkazom, že situáciu vyriešia do konca týždňa a extraliga bude v meste pokračovať.



Predstavitelia mesta v nedávnych týždňoch žiadali od Róberta Ľuptáka podpísanie nájomných zmlúv, keďže jeho hokejový klub plnohodnotne využíva priestory zimného štadióna v Prešove. Ľupták sa v lete 2021 rozhodol preniesť licenciu na najvyššiu hokejovú súťaž z Detvy do Prešova. Mesto Prešov malo doteraz s hokejovým klubom podpísané iba Memorandum o spolupráci, ktoré za klub podpísal Juraj Koval.