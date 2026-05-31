Klub KVP Nováky získal jubilejný 20. titul majstra Slovenska
Autor TASR
Nováky 31. mája (TASR) - Vodní pólisti KVP Nováky získali jubilejný 20. titul majstra Slovenska. V treťom finále Extraligy zvíťazili v nedeľu v domácom bazéne nad ŠK Hornets Košice 14:12 a v celej sérii triumfovali 3:0 V úvodných dvoch finálových dueloch zvíťazili desaťgólovým rozdielom a v domácej súťaži ťahajú už 69-zápasovú sériu bez prehry.