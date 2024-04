Klub ligových kanonierov čaká zápas proti veteránom Fuengiroly

Malaga 18. apríla (TASR) - Slovenský futbalový Klub ligových kanonierov (KLK) čaká v sobotu v španielskej Malage exhibícia proti víťaznom tamojšej ligy veteránov A.V.F. Fuengirola. Za hostí sa predstavia napríklad Vladimír Kinder, Ladislav Pecko, Filip Hološko či Martin Škrtel. V polčasovej prestávke je na programe spomienka na finále majstrovstiev Európy 1976, ktoré vyhralo Československo.



"Náš klub internacionálov teraz funguje veľmi dobre a Tomáš Medveď sa stará o veľmi dobrú komunikáciu. Nadviazali sme kontakt so španielskou stranou a išlo to samo," uviedol pre TASR generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Peter Palenčík.



Na ME 1976 v Belehrade triumfovalo Československo vo finále nad Západným Nemeckom 5:3 v rozstrele z 11 m po remíze 2:2 v riadnom hracom čase a predĺžení. Pamätníci ako Antonín Panenka, Karol Dobiáš či Ladislav Jurkemik sa predstavia v jedenástkovom rozstrele proti niekdajším významným hráčom španielskej ligy. Oblečené budú mať repliky dresov z pamätného finále. V ňom prišiel Panenka so svojím ikonickým "dloubákom", ktorý nesie dodnes jeho priezvisko. Medzi úspešnými exekútormi jedenástok bol aj Jurkemik, Dobiáš zvýšil z hry na priebežných 2:0.



"Som skutočne rád, že takéto akcie sú a páni Petráš s Tomášom Medveďom to organizujú. Je to spestrenie, bude tam Dobiáš a Panenka, budú sa kopať jedenástky. Stretnú sa tam hráči s dvojgeneračným rozdielom a môžu si zahrať proti kvalitnému španielskemu mužstvu," povedal k podujatiu Jurkemik, ktorý zároveň plní aj funkciu trénera slovenského KLK. Ten nastúpi v Malage pod záštitou Juraja Tomagu, veľvyslanca SR v Španielsku.