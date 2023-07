Klub Osasuna uzavrela dohodu s UEFA a vyhla sa vylúčeniu z EKL

Pamplona 25. júla (TASR) – Španielsky futbalový klub CA Osasuna uzavrel dohodu s Európskou futbalovou úniou (UEFA) a vyhol sa vylúčeniu z Európskej konferenčnej ligy (EKL). To mu hrozilo pre ovplyvňovanie zápasov v roku 2014. Dohodu ratifikoval aj Športový arbitrážny súd (CAS).



Prípad sa týkal rozsiahlej korupcie v najvyššej španielskej súťaži vrátane vyplatenia peňazí dvom profesionálnym hráčom z Betisu Sevilla, aby v sezóne 2013/14 vyhrali zápas s Realom Valladolid v boji o záchranu. Orgány činné v trestnom konaní v roku 2020 odsúdili hráčov, funkcionárov a podnikateľov, ktorí boli v kauze zapletení, na vysoké tresty odňatia slobody.



Osasuna argumentovala skutočnosťou, že španielske súdnictvo označilo klub za obeť machinácií niektorých úradníkov a terajší funkcionári neboli v tom čase členmi klubu. Následne podala odvolanie na CAS. Termín verdiktu bol podľa informácií AP do 24. augusta, keď sú na programe prvé zápasy play off o skupinovú fázu EKL.



Klub z Pamplony si vybojoval miestenku v EKL vďaka siedmemu miestu v uplynulom ročníku La Ligy. V európskej súťaži sa predstaví prvýkrát po 17 rokoch – v ročníku 2006/07 vypadol v treťom predkole Ligy majstrov s Hamburgom.