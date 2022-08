Klub University Spartacus začne try-outom, podporili ho Nagy i Bicek

Košice 24. augusta (TASR) - Výsledkom spolupráce troch košických univerzít na športovom poli je projekt "Univerzitný hokejový program v meste Košice," z ktorého vzíde tím University Spartacus. Ten bude od sezóny 2022/2023 pôsobiť v Európskej univerzitnej hokejovej lige (EUHL) s ambíciou rozvíjať univerzitný hokej v regióne.



Projekt, na ktorom participujú Technická univerzita (TUKE), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) a Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie (UVLF), podporili aj hokejové osobnosti Ladislav Nagy, Jiří Bicek či európsky skaut klubu New York Rangers Ján Gajdošík. "Chceme sa zamerať na rozvoj univerzitného hokeja v našom regióne, spolupracovať s univerzitami v Severnej Amerike a prispieť tým k rozvoju slovenského hokeja ako celku. V spájaní univerzitného štúdia a kvalitnej športovej prípravy vidíme budúcnosť," poznamenal Nagy, ktorý zastrešuje športovú stránku programu.



University Spartacus nadväzuje na tradíciu hokejových derby zápasov medzi TUKE a UPJŠ. "Plánujeme priamo osloviť viacerých študentov – hokejistov. Máme záujem aj o tých, ktorí už študujú alebo sa len chystajú na vysokoškolské štúdium v Košiciach a mali by ambíciu stať sa súčasťou nášho univerzitného hokejového projektu už od novej sezóny,"dodal Nagy.



Ponuku prijal aj Ján Gajdošík, ktorý 30 rokov pôsobí v štruktúrach New York Rangers. "Zaujala ma dlhodobá ambícia vybudovať úplne nové oddelenie hráčskeho rozvoja a to v aktívnej spolupráci s univerzitami v zahraničí. Som presvedčený, že v Košiciach je pre tento projekt veľmi vhodné prostredie."



V pozícii regionálneho inštruktora SZĽH bude na projekt dohliadať Jiří Bicek. "Veľmi sa teším, že sa v našom meste spojili všetky tri univerzity a podporili tento projekt. Z pozície regionálneho inštruktora SZĽH budem môcť ako konzultant prispieť k zvyšovaniu kvality tréningového procesu a podieľať sa na napĺňaní jej dlhodobých cieľov."



Prípravný try-out kemp pre študentov-uchádzačov o pôsobenie v hokejovej organizácii University Spartacus sa uskutoční od 19. do 23. septembra v Košiciach.