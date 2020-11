Kluby belgickej Pro League prišli počas koronakrízy o polovicu príjmov

Brusel 19. novembra (TASR) - Kluby najvyššej belgickej futbalovej súťaže prišli v dôsledku koronakrízy od marca 2020 približne o polovicu plánovaných príjmov. Belgická Pro League vo štvrtok informovala, že straty dosahujú okolo 275 miliónov eur. Vychádzala pritom z medziročného porovnania daňových priznaní, ktoré zverejnili kluby za obdobie od marca do septembra v aktuálnom a minulom roku.



Ako vysvetľuje riadiaci orgán belgickej ligy, kluby prišli prakticky o všetky svoje príjmy plynúce zo zápasov, teda príjmy zo vstupného, prevádzok občerstvenia i ubytovacích služieb.



V Belgicku prerušili a napokon predčasne ukončili jarnú časť sezóny. Zápasy sa začali hrať opäť v lete s limitovaným počtom divákov, na prelome októbra a novembra však vláda reagovala na rastúci počet pozitívnych prípadov zákazom divákov na štadiónoch. Pro League upozorňuje v tejto súvislosti aj na výrazný výpadok sponzorských príjmov. "Vzhľadom na to, že až 80 percent výpadku príjmov vygenerovalo obdobie od júla do septembra, je potrebné rátať s veľmi ťažkou stratou za celý rok," uviedla Pro League podľa agentúry AP.