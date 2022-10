Kluby dostanú v rámci kompenzácie za MS 209 mil. dolárov

Zürich 11. októbra (TASR) - Kluby, ktorých hráči sa zúčastnia na tohtoročných MS, dostanú od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) dohromady 209 miliónov amerických dolárov. Rovnakú sumu prerozdelila FIFA aj na predchádzajúcom svetovom šampionáte v roku 2018.



Za každý deň, ktorý jednotlivý hráč strávi so svojou reprezentáciou, obdrží jeho zamestnávateľ približne 10.000 dolárov. Do tohto obdobia sa počíta aj príprava, pričom kompenzáciu dostanú všetky kluby, kde daný hráč pôsobil počas dvoch rokov pred začiatkom turnaja.



Tento systém mal premiéru na svetovom šampionáte 2010 v Juhoafrickej republike - FIFA ho vtedy zaviedla so súhlasom Asociácie európskych klubov (ECA), ktorej členovia zamestnávajú väčšinu hráčov. Informácie priniesla agentúra AFP.