Kluby League One a League Two odmietli pomoc 50 miliónov libier

Londýn 16. októbra (TASR) - Anglické futbalové kluby z tretej a štvrtej najvyššej súťaže odmietli finančnú pomoc Premier League vo výške 50 miliónov libier. Považujú ju za nedostatočnú a nesystémovú, keďže nezahŕňa aj tímy druhej ligy (The Championship).



Tento rok už kluby League One a League Two dostali platby z fondu solidarity vo výške 27,2 milióna libier. Ďalších 50 miliónov mohli získať po požiadavke vládnych predstaviteľov smerom k Premier League. "Potreba jednoty členov English Footbal League (EFL) je zásadná, jednoznačne sme sa zhodli, že záchranný balík musí zahŕňať všetkých 72 klubov 2.-4. ligy. EFL má jasno vo svojich finančných požiadavkách, ktoré majú vykryť stratu za neprítomnosť divákov na štadiónoch. Oceňujeme, že forma pomoci začína naberať reálnu podobu, no ponuka 50 miliónov sa nám zdá nedostatočná," píše sa vo vyhlásení EFL.



Odmietnutie finančnej pomoci prišlo iba deň po tom, ako kluby Premier League zamietli projekt "Big Picture," ktorý navrhli Liverpool a Manchester United a výrazne by zmenil štruktúru anglického ligového futbalu. Tento plánu navrhoval aj jednorazovú finančnú pomoc pre kluby z nižších súťaží (takmer 275 mil. eur) a anglickú Futbalovú asociáciu (takmer 110 mil. eur) na zmiernenie následkov pandémie. Správu priniesla agentúra AFP.