Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 28. január 2026Meniny má Alfonz
< sekcia Šport

Kluby minuli v roku 2025 na prestupy rekordných 13 miliárd dolárov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Lídrami na trhu boli anglické kluby, ktoré za príchody hráčov zaplatili 3,82 miliardy USD, pričom za odchody zinkasovali 1,77 miliardy USD.

Autor TASR
Zürich 27. januára (TASR) - Svetové futbalové kluby minuli v roku 2025 na medzinárodné prestupy rekordných 13,08 miliardy amerických dolárov. V stredu o tom informovala Medzinárodná futbalová federácia (FIFA). Globálna správa riadiaceho orgánu o prestupoch uvádza, že klub zmenilo 86.158 hráčov, čo je taktiež nový rekord.

Výdavky na prestupy prvýkrát v histórii prekročili hranicu desať miliárd USD. Ide o nárast o 35,6 percent oproti doterajšiemu maximu z roku 2023 (9,66 mld. USD) a o 52,3 percent viac v porovnaní s rokom 2024 (8,69 mld. USD).

Lídrami na trhu boli anglické kluby, ktoré za príchody hráčov zaplatili 3,82 miliardy USD, pričom za odchody zinkasovali 1,77 miliardy USD.

Ženský futbal zaznamenal v roku 2025 taktiež výrazný rast. Výdavky stúpli o viac ako 80 percent na 28,6 milióna USD. Uskutočnilo sa 2440 prestupov (nárast o 6,3 percenta), do ktorých sa zapojilo rekordných 756 klubov.
.

Neprehliadnite

Prezident SR vymenoval v stredu 25 nových sudcov

PRIESKUM: Voľby by vyhralo PS pred Smerom, SNS na prahu zvoliteľnosti

VIDEO: Senát pripustí komunikáciu z Threemy ako dôkaz v kauze Kuciak

FOTO/VIDEO: Po stáročiach sa do Banskej Bystrice vrátil medený poklad