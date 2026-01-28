< sekcia Šport
Kluby minuli v roku 2025 na prestupy rekordných 13 miliárd dolárov
Lídrami na trhu boli anglické kluby, ktoré za príchody hráčov zaplatili 3,82 miliardy USD, pričom za odchody zinkasovali 1,77 miliardy USD.
Autor TASR
Zürich 27. januára (TASR) - Svetové futbalové kluby minuli v roku 2025 na medzinárodné prestupy rekordných 13,08 miliardy amerických dolárov. V stredu o tom informovala Medzinárodná futbalová federácia (FIFA). Globálna správa riadiaceho orgánu o prestupoch uvádza, že klub zmenilo 86.158 hráčov, čo je taktiež nový rekord.
Výdavky na prestupy prvýkrát v histórii prekročili hranicu desať miliárd USD. Ide o nárast o 35,6 percent oproti doterajšiemu maximu z roku 2023 (9,66 mld. USD) a o 52,3 percent viac v porovnaní s rokom 2024 (8,69 mld. USD).
Ženský futbal zaznamenal v roku 2025 taktiež výrazný rast. Výdavky stúpli o viac ako 80 percent na 28,6 milióna USD. Uskutočnilo sa 2440 prestupov (nárast o 6,3 percenta), do ktorých sa zapojilo rekordných 756 klubov.
