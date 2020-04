Kluby môžu od 1. mája otvoriť tréningové priestory

Miami 26. apríla (TASR) - Kluby zámorskej NBA budú môcť od piatka 1. mája otvoriť tréningové priestory a umožniť basketbalistom, aby sa vrátili do tréningového procesu. Nesmú však trénovať v skupinách, pôjde o ich individuálnu a dobrovoľnú prípravu, ktorú nebudú môcť kluby koordinovať a riadiť. Informáciu, ktorú má oficiálne potvrdiť vedenie súťaže, priniesol portál tsn.ca.



Možnosť tréningu sa zatiaľ netýka hráčov Toronta Raptors. Kanadský tím na základe nariadenia Ontárijskej provinčnej vlády môže začať s tréningom najskôr od 6. mája. Do tohto termínu platí v dôsledku pandémie koronavírusu zákaz zhromažďovania viac než piatich osôb na jednom mieste.



Vedenie NBA prerušilo sezónu 11. marca po tom, čo mal Rudy Gobert z Utahu pozitívny test na nový koronavírus. Základná časť sa mala podľa pôvodného rozpisu skončiť 15. apríla a boje v play off odštartovať 18. apríla. Osud súťaže je však pre pandémiu otázny, nie je známe, kedy a v akom formáte sa liga obnoví a či sa vôbec táto sezóna dohrá.