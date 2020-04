Kluby na grémiu rozhodnú o pokračovaní českých súťaží

Praha 27. apríla (TASR) - Prvé dve české futbalové ligy by mohli pokračovať od 25. mája. Definitívne o tom rozhodne Ligové grémium klubov 12. mája, keď bude hlasovať o návrhu riadiacej organizácie súťaží. Na reštart treba nadpolovičný súhlas klubov prvej i druhej ligy.



S určitosťou sa však nestihne ročník dohrať do 30. júna, na tento termín sú viazané zmluvy s hráčmi i sponzormi. Ligový formát s nadstavbou a barážou o záchranu sa nezmení. "Dohodli sme sa, že využijeme možnosť, ktorú nám dáva uvoľnenie opatrení, a od 25. mája otvoríme ligový ročník. Ligové grémium požiadame, aby sa táto sezóna predĺžila a aby pokračovala aj po 30. júni," citoval portál idnes.cz predsedu Ligovej futbalovej asociácie Dušana Svobodu.



Vedenie súťaží sa nebráni ani skoršiemu reštartu, v prípade, ak situácia v Česku dovolí urýchliť uvoľňovanie opatrení proti koronavírusu. V pondelok popoludní tam evidovali štyri nové prípady ochorenia COVID-19, celkovo sa nakazilo 7408 ľudí a 221 zomrelo. "Ligové grémium by za normálnych okolností rokovalo už v apríli. Teraz sme ho však zvolali až v máji a prioritne budeme riešiť predĺženie sezóny a ďalšie opatrenia v súvislosti so situáciou," dodal Svoboda.



V najvyššej súťaži zostáva odohrať šesť kôl základnej časti a päť v nadstavbe, baráž o záchranu a duel o európske súťaže. V národnom pohári sú na programe semifinále a finále. V druhej lige chýba trinásť kôl, celkovo 104 zápasov.