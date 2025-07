Konferenčná liga: Kluby Niké ligy rozhodli,DAC by mali nahradiť Košice

Bratislava 3. júla (TASR) - Po vylúčení tímu FC DAC 1904 Dunajská Streda z Konferenčnej ligy UEFA 2025/2026 by mal jeho miesto zaujať FC Košice. Rozhodli o tom v hlasovaní kluby Niké ligy, informáciu priniesol portál nikeliga.sk. O možnom účinkovaní Košíc v KL však definitívne rozhodne Európska futbalová únia (UEFA).



Po medializovanom vylúčení tímu z Dunajskej Stredy iniciovala Únia ligových klubov (ÚLK) internú diskusiu na úrovni Prezídia ÚLK. Vyústila do hlasovania o prípadnom náhradníkovi za DAC, ktorý by mohol zaujať uvoľnené miesto slovenského zástupcu v spomínanej európskej súťaži. Do hlasovania sa zapojili všetky kluby Niké ligy a nadpolovičnou väčšinou rozhodli o tom, že prípadným náhradníkom budú Košice ako najvyššie postavený tím v tabuľke Niké ligy 2024/2025.



O možnom účinkovaní Košíc v KL však definitívne rozhodne UEFA. Smerodajný bude v prvom rade verdikt Športového arbitrážneho súdu (CAS) v Lausanne, kam sa DAC proti rozhodnutiu UEFA odvolal. Súd by mal rozhodnúť do desiatich dní. „V hlasovaní boli dve možnosti. Hlasovať za klub, ktorý skončil v uplynulej sezóne tabuľkovo najvyššie, teda piate Košice, alebo hlasovať za Podbrezovú, teda finalistu play-off o Konferenčnú ligu. Nadpolovičná väčšina klubov uprednostnila dlhodobú súťaž, a teda potenciálnym náhradníkom DAC-u sú Košice. Toto rozhodnutie sme už nahlásili Slovenskému futbalovému zväzu. V aktuálnej situácii je pre nás najdôležitejšie, aby Slovensko v pohárovej Európe reprezentovali štyri tímy,“ uviedol prezident ÚLK Ivan Kozák.



Spoločne s hlasovaním o potenciálnom náhradníkovi hlasovali kluby aj o spôsobe doplnenia Rozpisu súťaže riadenej ÚLK, aby podobnej situácii v budúcnosti dokázali predísť. Ak by sa niekedy zopakovala a došlo by k vylúčeniu slovenského klubu z pohárovej európskej súťaže zo strany UEFA, náhradným družstvom by automaticky bol najlepšie umiestnený tím v ligovej tabuľke uplynulej sezóny. „Veľmi nás mrzí táto situácia. Musíme jej však čeliť a snažiť sa všetkými možnými spôsobmi, aby sme nestratili miestenku v pohárovej Európe. Konečné slovo ale bude mať UEFA, ako riadiaci orgán súťaže. Zároveň si však myslíme, že situácii sa dalo predchádzať. Od Orgánu finančnej kontroly UEFA sme oficiálnu informáciu dostali až pred žrebom 2. predkola Konferenčnej ligy, čo považujeme za nebezpečný precedens. Komunikácia voči ÚLK či SFZ musí byť aj zo strany UEFA otvorená, aby sa nenarušila integrita jednotlivých súťaží,“ dodal Kozák.