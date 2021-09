Kluby PL nevedia, či môžu cez víkend hrať legionári z Južnej Ameriky

Londýn 10. septembra (TASR) - Niektoré kluby v anglickej Premier League v piatok uviedli, že nevedia, či za nich môžu nastúpiť aj legionári z Brazílie a Argentíny. Niektoré anglické špičkové kluby odmietli uvoľniť hráčov na septembrové reprezentačné zápasy, Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) im za to zakázala štart vo víkendových dueloch. Predstavitelia Brazílskej futbalovej federácie však požiadali FIFA, aby tento zákaz odvolala.



Argentína a Brazília sú na červenom zozname britskej vlády, po návšteve týchto krajín musia ísť ľudia do desaťdňovej karantény. Preto kluby neuvoľnili svojich hráčov. Po požiadavke Brazílčanov na riadiaci orgán FIFA prebiehajú diskusie, či hráči môžu hrať. Tréner Liverpoolu Jürgen Klopp stále nevie, či môže v zápase v Leedse počítať s brankárom Alissonom Beckerom a stredopoliarom Fabinhom.



Aj tréner Manchestru City Pep Guardiola priznal, že si nie je istý, či bude môcť počítať s brazílskym duom Ederson a Gabriel Jesus na stretnutie s Leicesterom. "Ak by išli hrať za reprezentáciu, nedovolili by im hrať, lebo by museli byť desať dní v karanténe. Ale neodleteli a teraz majú byť päť dní suspendovaní? Nedáva mi to zmysel, uviedol Guardiola."



Tréner Manchestru United Ole Gunnar Solskjaer, ktorý má vo svojich radoch brazílskeho stredopoliara Freda, označil situáciu za frašku. "Toto je prehra pre každého. Prehra pre národné tímy, hráčov, kluby. Hráči chcú hrať."