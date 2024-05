Kluby Premier League budú v júni hlasovať o zrušení VAR

Londýn 16. mája (TASR) - Kluby najvyššej anglickej futbalovej súťaže budú 6. júna na svojom zasadnutí hlasovať o ďalšom využívaní videorozhodcov. Zrušiť systém VAR navrhol po viacerých kontroverzných rozhodnutiach Wolverhampton Wanderers. Jeho predstavitelia tvrdia, že podkopáva hodnotu značky Premier League.



Systém VAR zaviedli v PL v roku 2019 a najmä v tejto sezóne sa stal častým terčom kritiky. "Po piatich sezónach používania VAR nastal čas na konštruktívnu a kritickú debatu o jeho budúcnosti. Cena, ktorú platíme za malé zlepšenie v presnosti, je v rozpore s duchom našej hry. Preto by mali systém VAR od sezóny 2024/25 zrušiť," uviedol Wolverhamton vo svojom vyhlásení, ktoré sprostredkovala agentúra AFP.



K zrušeniu VAR by došlo v prípade, ak by návrh Wolverhamptonu podporilo minimálne 14 z 20 klubov. Premier League i rozhodcovské združenie PGMOL je za zachovanie videa. Jediná z 30 najkvalitnejších európskych súťaží, ktorá momentálne nevyužíva VAR, je švédska liga. Jej kluby opakovane odmietli tento systém.