Kluby Premier League chcú dodržať stanovený rozpis, kolá neodložia

Londýn 20. decembra (TASR) - Napriek výraznému nárastu koronavírusových prípadov sa kluby anglickej futbalovej Premier League rozhodli dodržať stanovený rozpis súťaže v závere decembra a na začiatku januára. Podľa BBC a Daily Mail sa predstavitelia 20 klubov stretli spoločne v pondelok a zamietli myšlienku odložiť jedno či viac kôl počas sviatočného obdobia.



Odklad programu bol v hre, no návrh napokon neprešiel. Podľa BBC neprišlo ani k žiadnemu hlasovaniu. Viacerí tréneri však vyslovili obavy, či vzhľadom na šíriaci sa koronavírus a množstvo hráčov v karanténe budú mať na nadchádzajúce zápasy k dispozícii potrebný počet zdravých futbalistov. Aby mohol tím nastúpiť na stretnutie, je potrebné, aby mal aspoň 13 zdravých hráčov v poli plus brankára.



Denník Daily Mail informoval, že kluby prehodnotia situáciu o dva týždne. Obdobie okolo Vianoc a Nového roka je tradične najnabitejšie v anglickom futbalovom kalendári. Podľa britských médií by sa situácia mohla zvrtnúť v prípade vládnych zásahov, premiér Boris Johnson a jeho kabinet zvažujú nanovo zaviesť obmedzenia kontaktov v súvislosti s pandémiou. V súčasnosti je vo Veľkej Británii umožnený na štadióny vstup fanúšikom, ktorí sú zaočkovaní, majú negatívny test alebo prekonali ochorenie Covid-19.