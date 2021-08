Kluby Premier League neuvoľnia hráčov do krajín na červenom zozname

Londýn 24. augusta (TASR) - Účastníci najvyššej anglickej súťaže sa jednohlasne rozhodli neuvoľniť futbalistov plniť si reprezentačné povinnosti v krajinách na červenom zozname. Na základe britských pravidiel by hráči po návšteve týchto krajín v septembrovom asociačnom termíne museli po návrate absolvovať desaťdňovú karanténu a klubom by chýbali v niekoľkých zápasoch. Informoval o tom portál BBC.



Vedenie Premier League podporilo toto rozhodnutie. Týka sa takmer 60 hráčov z 19 klubov, ktorí by ináč vycestovali do 26 "červených" krajín. V slovenskej nominácii figuruje z najvyššej anglickej súťaže jedine stredopoliar Juraj Kucka z FC Watford. Slovensko i Slovinsko, kde sa národný tím predstaví v kvalifikácii MS 2022, sú na zelenom zozname.