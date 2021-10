Kluby z Michaloviec a Spišskej Novej Vsi preložili svoje zápasy

Bratislava 29. októbra (TASR) - HK Dukla Ingema Michalovce a HK Spišská Nová Ves zareagovali na zaradenie svojich okresov do III. stupňa ohrozenia preložením niekoľkých zápasov hokejovej Tipos extraligy. Od pondelka 1. novembra budú patriť medzi tzv. čierne okresy a v takom prípade musia hrať domáce zápasy prakticky bez divákov.



Michalovský klub mal pôvodne v pláne počas "čiernej" fázy uvoľniť miesta pre 100 divákov, ktoré by obsadili sponzori. Počas prvého novembrového týždňa mali v pôvodnom pláne iba jeden domáci zápas - proti HC Košice. Napokon sa s "oceliarmi" dohodli na preložení dejiska zápasu a duel 14. kola sa odohrá 5. novembra v košickej Steel aréne. Ďalší domáci zápas by mali Michalovce odohrať 19. novembra proti Slovanu Bratislava.



K dohode došlo aj medzi Spišskou Novou Vsou a HK Nitra. Spišiaci mali Nitru privítať 5. novembra, ale dohodli sa na výmene domáceho prostredia. Nasledujúci domáci zápas by mali odohrať 17. novembra proti Slovanu. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.