Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 6. január 2026Meniny má Antónia
< sekcia Šport

Kluivert musí podstúpiť operáciu kolena

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

V ohrození môže byť aj účasť Kluiverta na nadchádzajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku.

Autor TASR
Amsterdam 6. januára (TASR) - Holandský futbalista Justin Kluivert z tímu AFC Bournemouth musí ísť na operáciu kolena. Dĺžku jeho rekonvalescencie klub Premier League nezverejnil.

V ohrození môže byť aj účasť Kluiverta na nadchádzajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku. Dvadsaťšesťročný ofenzívny stredopoliar nastúpil v uplynulej kvalifikácii na svetový šampionát v šiestich z ôsmich duelov. Holanďanov čakajú v F-skupine súboje s Japonskom, Tuniskom a víťazom jednej z európskych vetví baráže. Informovala AP.
.

Neprehliadnite

Prezident si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja, mieru a prosperity

OBRAZOM: Legendárny hokejista Jozef Golonka oslavuje 88. narodeniny

Týždenník: Silnejší môže všetko

Fico: Urobím všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojny