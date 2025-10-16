Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kluivert skončil po nevydarenej kvalifikácii MS na lavičke Indonézie

Na snímke Patrick Kluivert. Foto: TASR/AP

Kluivert viedol Indonéziu od januára tohto roka, v ktorom podpísal dvojročnú zmluvu.

Autor TASR
Jakarta 16. októbra (TASR) - Holandský futbalový tréner Patrick Kluivert skončil na lavičke reprezentácie Indonézie. Štyridsaťdeväťročný bývalý útočník „Oranjes“ či FC Barcelona sa dohodol na vzájomnom ukončení spolupráce po tom, čo Indonézia stratila šancu prebojovať sa na budúcoročné MS v USA, Kanada a Mexiku.

Kluivert viedol Indonéziu od januára tohto roka, v ktorom podpísal dvojročnú zmluvu. Nepodarilo sa mu naplniť cieľ priviesť ázijskú krajinu na prvý svetový šampionát od získania nezávislosti v roku 1945. Indonézia pod jeho vedením vyhrala tri zápasy, raz remizovala a štyrikrát prehrala. Indonézska futbalová asociácia (PSSI) zatiaľ meno nového kormidelníka neoznámila. Informovala agentúra AFP.
