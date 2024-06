Kmeč sa stal novým trénerom Nitry

Nitra 7. júna (TASR) - Novým trénerom HK Nitra sa stal Andrej Kmeč. Na striedačke majstra uplynulého ročníka Tipos extraligy nahradí Antonína Stavjaňu. Nitra o tom informovala na svojom webe.



Kmeč v uplynulej sezóne pôsobil ako asistent trénera Petra Oremusa vo Zvolene a potom aj v Slovane Bratislava. Zmluvu so Slovanom mal aj na nasledujúci ročník, ale s klubom sa dohodol na ukončení zmluvy.



V Nitre strávil bývalý hokejista prevažnú časť profesionálnej kariéry, ukončil ju v roku 2014. V štruktúrach „corgoňov“ odštartoval aj svoju trénerskú púť. Po dvoch rokoch v pozícii asistenta prevzal kormidlo ako hlavný kouč v sezóne 2016/17 a Nitru doviedol až k zisku strieborných medailí. Tandem na lavičke tvoril tiež so Stavjaňom, pričom táto spolupráca pramenila v bronz a následne ďalšie striebro. "Som rád, že sa veci napokon vyvinuli takto a Andrej sa uvoľnil spod zmluvy, ktorú mal so Slovanom. Vďaka tomu sa otvorila cesta na jeho angažovanie k nám. Po konci trénera Stavjaňu sme hľadali hlavného trénera a sme radi, že sa naskytla táto možnosť. Veci do seba dobre zapadli, Andreja tak môžeme znova privítať u nás. Poznáme sa veľmi dobre a takisto dobre poznáme aj jeho prácu. Za štyri sezóny nabral nové skúsenosti po boku Peťa Oremusa, takisto získal nové poznatky aj v reprezentačnej osemnástke. Prichádza do stabilizovaného realizačného tímu, ktorý ostal celý pokope. Bez problémov tam zapadne, s každým sa dobre pozná. Je z Nitry a boli by sme radi, keby sa mu darilo dlhé obdobie. Radi by sme mali slovenského trénera priamo z nášho mesta," povedal pre klubový web prezident Nitry Miroslav Kováčik.