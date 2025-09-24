< sekcia Šport
Kmec skóroval v príprave za Vegas
V drese New Yorku Rangers v zápase proti Bostonu (4:5 po predĺžení) sa predstavil slovenský útočník Adam Sýkora. Odohral necelých 13 minút, mal dve strely a jednu „plusku“.
Autor TASR
New York 24. septembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Jozef Viliam Kmec sa strelecky presadil v prípravnom dueli pred štartom nového ročníka zámorskej NHL. Presným zásahom zmiernil domácu prehru Vegas s Los Angeles 1:3. Asistencie si v noci na stredu pripísali Juraj Slafkovský z Montrealu, Šimon Nemec z New Jersey i Samuel Honzek z Calgary a všetci traja sa tešili z víťazstiev svojich tímov.
Kmec zaznamenal jediný gól Vegas Golden Knights. V súboji s LA Kings si v 49. minúte po rýchlom protiútoku nakorčuľoval medzi kruhy a po prihrávke Brandona Saada prekonal švédskeho brankára Antona Forsberga. Znížil tak na 1:2, ale vyrovnať sa už domácim nepodarilo. V závere ešte inkasovali do prázdnej bránky. Slovenský zadák odohral celkovo 15:32 min, na konto mu pribudol aj plusový bod a tri strely. Jeho krajan a spoluhráč Jakub Demek strávil na ľade 13:48 min a vynikol štyrmi „hitmi“, čo bolo najviac z tímu.
Montreal si doma poradil s Philadelphiou 4:2. Slafkovský nastúpil tradične v prvej formácii Canadiens s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom a ich spolupráca vyústila v 37. minúte do gólu na 3:1. Skóroval Suzuki po prihrávke slovenského útočníka, ktorý odohral presne 12 minút a mal dva plusové body a jednu strelu.
Nemec sa podieľal na poslednom góle New Jersey v stretnutí proti New Yorku Islanders (6:2), keď jeho strelu do modrej čiary dorazil v presilovke do siete Jevgenij Dadonov. Slovenský obranca bol s minutážou 22:31 najvyťaženejší hráč „diablov“, mal aj plusový bod a dve strely.
Calgary vyhralo nad Seattlom 4:1, výrazný podiel na poslednom góle domácich v 58. minúte mal Honzek. Pri hre hostí bez brankára vypichol v strednom pásme súperovi puk a Sam Morton spečatil skóre. Honzek strávil na ľade 12:57 min s plusovým bodom a tromi strelami.
prípravné zápasy NHL:
Buffalo - Columbus 2:1, Detroit - Chicago 3:2, Montreal - Philadelphia 4:2 /J. SLAFKOVSKÝ (Montreal) 0+1/, New Jersey - NY Islanders 6:2 /Š. NEMEC (New Jersey) 0+1/, NY Rangers - Boston 4:5 pp, Toronto - Ottawa 2:3 pp, Dallas - Minnesota 3:2 pp, Nashville - Tampa Bay Lightning 2:3 pp a sn, Winnipeg - Edmonton 2:3, Calgary - Seattle 4:1 /S. HONZEK (Calgary) 0+1, Vegas - Los Angeles 1:3 /J. V. KMEC (Vegas) 1+0/
