Kmec v AHL dvakrát asistoval a bol treťou hviezdou, bodoval aj Sýkora
Do kanadského bodovania sa zapísal aj Adam Sýkora, ktorý zaznamenal asistenciu pri prehre Hartfordu s Rochesterom 3:6. Po 62 odohraných dueloch má na konte 29 bodov (12+17).
Autor TASR
New York 23. marca (TASR) - Slovenský hokejový obranca Jozef Viliam Kmec sa v noci na pondelok blysol dvoma asistenciami v AHL. Svojmu Hendersonu pomohol k triumfu nad Texasom 7:2 a stal sa treťou hviezdou zápasu. V nižšej zámorskej súťaži zaznamenal viacbodový štart prvýkrát v sezóne, v 55 stretnutiach má bilanciu 12 bodov za dva góly a 10 asistencií.
Do kanadského bodovania sa zapísal aj Adam Sýkora, ktorý zaznamenal asistenciu pri prehre Hartfordu s Rochesterom 3:6. Po 62 odohraných dueloch má na konte 29 bodov (12+17).
Do kanadského bodovania sa zapísal aj Adam Sýkora, ktorý zaznamenal asistenciu pri prehre Hartfordu s Rochesterom 3:6. Po 62 odohraných dueloch má na konte 29 bodov (12+17).