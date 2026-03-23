Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 23. marec 2026Meniny má Adrián
< sekcia Šport

Kmec v AHL dvakrát asistoval a bol treťou hviezdou, bodoval aj Sýkora

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
New York 23. marca (TASR) - Slovenský hokejový obranca Jozef Viliam Kmec sa v noci na pondelok blysol dvoma asistenciami v AHL. Svojmu Hendersonu pomohol k triumfu nad Texasom 7:2 a stal sa treťou hviezdou zápasu. V nižšej zámorskej súťaži zaznamenal viacbodový štart prvýkrát v sezóne, v 55 stretnutiach má bilanciu 12 bodov za dva góly a 10 asistencií.

Do kanadského bodovania sa zapísal aj Adam Sýkora, ktorý zaznamenal asistenciu pri prehre Hartfordu s Rochesterom 3:6. Po 62 odohraných dueloch má na konte 29 bodov (12+17).
