Kmeč vyzdvihol hru v oslabení, Mikula lamentoval nad presilovkami

Zvolen 14. februára (TASR) - Hokejisti Zvolena zaknihovali v utorňajšom 37. kole Tipos extraligy štvrtú výhru v rade, keď doma zdolali Poprad 6:2. Nielenže si tak poistili druhé miesto v tabuľke, ale priblížili sa na rozdiel bodu k lídrovi bratislavskému Slovanu.



Víťazstvo domácich sa pod Pustým hradom nerodilo ľahko. Podtatranci boli takmer päťdesiat minút viac než vyrovnaným súperom, avšak nevyužívali vyložené šance a nedarilo sa im strieľať góly ani v početných výhodách. "My sme si prehrali zápas v prvom rade v druhej tretine. Nevyužiť také množstvo presiloviek, to bolo viac než chudobné. Presilovky sme hrali v globále sympaticky, ale bez efektivity. Ďalším bodom bolo to, že niektorí hráči vyrobili totálne individuálne chyby. Tie posadili Zvolen na koňa a potom sa im už v závere dobre hralo. Tieto dva faktory rozhodli o osude duelu. My sme však už po prvej tretine mohli vyhrávať o viac než gól. Nevyužité šance, nevyužité presilovky a individuálne chyby stoja za našou prehrou,“ pomenoval hlavné príčiny prehry popradský kouč Peter Mikula.



Zvolenčania vyhrali duel i napriek siedmim oslabeniam v zápase. Ani raz v nich neinkasovali, paradoxne gól dostali počas svojej presilovky. "Určite nemôžeme mať toľko veľa vylúčených hráčov. Je to potom ťažké. Tí istí hráči chodia na oslabenia, ostatní sedia, nie sú v tempe. S takýmto počtom vylúčení na našej strane sa hrať nedá, takže klobúk dole, že z toľkých oslabení sme neinkasovali gól,“ prízvukoval na pozápasovom brífingu asistent trénera HKM Zvolen Andrej Kmeč, pričom výhru nad Popradom nepreceňoval: "Po reprezentačnej prestávke sa potrebujú v úvode chlapci dostať ešte do patričného tempa, predsa len je to prvý zápas po dlhšej pauze. Nám sa to nedarilo i na základe množstva oslabení. Nemalo to také tempo, ako sme potrebovali, ale super práca chalanov v oslabeniach podporená brankárom. V tretej tretine nám tam popadali góly a bolo to pokojnejšie. Zápas bol však kostrbatý na základe množstva vylúčení, bolo tam veľa prerušení, takže sú to dôležité body pre nás.“



Za Zvolenčanov nastúpila už aj nová kanadská posila Carter Turnbull. Tento 24-ročný útočník ešte nehral v Európe a Slovensko je pre neho prvou súťažnou destináciou. "Hral dobre na to, že je tu krátko. Prišiel v piatok, v podstate absolvoval len dva tréningy. Je prvýkrát v Európe, prvýkrát na veľkom ihrisku, čakali ho noví hráči, nové je pre neho takmer všetko. Myslím si, že v zápase predviedol niektoré veľmi dobré veci. Ak odohrá viac stretnutí, bude pre nás platenejší,“ vyjadril sa k Turnbullovej extraligovej premiére A. Kmeč.