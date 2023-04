Kmeč zložil Spišiakom poklonu, Wojnara hnevalo trestné strieľanie

Zvolen 13. apríla (TASR) - Hokejisti Zvolena sú druhým finalistom aktuálnej sezóny Tipos extraligy. V poslednom siedmom semifinálovom stretnutí zdolali na domácom ľade Spišskú Novú Ves 3:2 a sériu hranú na štyri víťazstvá strhli na svoju stranu po tesnom výsledku 4:3. Hokejisti spod Pustého hradu sa dostali do priameho boja o titul po dvoch rokoch. Sily si zmerajú s Košicami.



"Celá semifinálová séria bola extrémne vyrovnaná, fyzicky aj emočne náročná. My sme boli možno šťastnejší, o kúsok v niečom lepší, takže sme to zvládli a postúpili," neskrýval pozitívne emócie asistent trénera Zvolena Andrej Kmeč, pričom zložil komplimenty aj súperovi zo Spiša: "Spišská Nová Ves podávala skvelé výkony v celej sérii. Má veľmi dobre zložené mužstvo, prezentuje sa dobrým korčuľovaním, zaslúžia si od nás poklonu za to, ako vzdorovali. Na druhej strane my sme radi, že sériu sme napokon zvládli v siedmom zápase, ktorý bol vyrovnaný. Bolo to tesné, ale veľká vďaka všetkým hráčom, aj tým, ktorí nemohli nastúpiť. Samozrejme aj fanúšikom. Sme veľmi radi, že sme sa dostali do finále."



Rozhodujúci gól strelil v siedmom zápase Peter Zuzin z trestného strieľania. Kmeč priznal, že ho naň poslal spolu s trénerom Petrom Oremusom. Kouč Spišskej Novej Vsi Vlastimil Wojnar neskrýval rozčarovanie nad verdiktom rozhodcov, ktorí jeho obrancu Juraja Valacha na dve minúty nevylúčili, ale nariadili práve trestné strieľanie. "Chcel by som najprv pogratulovať Zvolenu, že získal štvrtý bod. Čo sa týka pocitov, panuje u mňa prázdnota. Mali sme dnes na Zvolen, ale nevyužili sme šance a ani ďalšie presilovky. Napokon rozhodla situácia, ktorá by za tohto stavu v takomto dueli nemala vzniknúť. Rozhodcovia boli veľmi zhovievaví. Toto už rozhoduje aj o osude ľudí, to už nie je tak, že niekto niečo zapíska a potom sa za to pôjde ospravedlniť," prízvukoval český kouč Spišiakov, ktorý si na druhej strane cenil zisk aspoň bronzových medailí, čo je historický úspech klubu. "Ak by nám niekto pred sezónou povedal, že budeme hrať v apríli a osem tímov sa na nás bude pozerať v televízii, tak by sme boli prekvapení, že nám niekto niečo takéto hovorí. Nám sa to podarilo. Na tento tím som hrdý, klobúk dole, čo dokázal. Aj siedmy zápas odohrali moji hráči fantasticky, bohužiaľ, výsledok nebol úspešný," dodal Wojnar.