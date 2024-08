Kmeť prestúpil z Trenčína do Minnesoty: Teším sa na novú príležitosť

Trenčín 5. augusta (TASR) - Klub zámorskej MLS Minnesota United FC angažoval slovenského futbalistu Matúša Kmeťa. S 24-ročným pravým obrancom a členom širšieho kádra slovenskej reprezentácie podpísal kontrakt do decembra 2026.



Kmeť, ktorý je odchovanec Ružomberka, strávil uplynulé štyri roky v AS Trenčín. V drese prvoligistu odohral 96 zápasov, v ktorých vsietil šesť gólov a pridal 26 asistencií. "Som nesmierne nadšený, že som sa stal hráčom Minnesoty United a teším sa, že môžem hrať na mieste so špeciálnou atmosférou a oddanou fanúšikovskou základňou. Minnesota mi dáva možnosť rozvíjať sa na individuálnej aj tímovej úrovni. Teším sa na túto novú príležitosť," uviedol Kmeť pre klubový web zámorského tímu.



Kmeť prestúpil z Ružomberka do Trenčína v sezóne 2020/2021. V uplynulej sezóne sa stal "železným mužom" súťaže, keď sa stal jediným hráčom Niké ligy s kompletnou hracou minutážou, pripomenul web AS Trenčín. Zaradili ho aj do ligovej Jedenástky roka.