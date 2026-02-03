< sekcia Šport
Kmeť prišiel na hosťovanie do DAC: „Teším sa z novej výzvy“
Dvadsaťpäťročný futbalista, ktorý hráva primárne na pozícii pravého obrancu, má na konte jeden reprezentačný štart za A-tím slovenskej reprezentácie.
Autor TASR
Dunajská Streda 3. februára (TASR) - Slovenský futbalista Matúš Kmeť prišiel do FC DAC 1904 Dunajská Streda na hosťovanie do konca prebiehajúcej sezóny s opciou na prestup. Účastník Niké ligy zo Žitného ostrova o tom informoval v utorok na svojom webe.
Dvadsaťpäťročný futbalista, ktorý hráva primárne na pozícii pravého obrancu, má na konte jeden reprezentačný štart za A-tím slovenskej reprezentácie. Pripísal si ho v prípravnom zápase proti Izraelu v júni minulého roka a predtým bol členom aj mládežníckych výboerov. Začiatkom roka 2021 podpísal zmluvu s Trenčínom a celkovo odohral v Niké Lige 124 zápasov, v ktorých strelil 6 gólov a pridal 12 asistencií. V lete 2024 prestúpil do zámorskej Major League Soccer. Vo farbách Minnesoty United hrával za juniorský tím a pred rokom sa pripojil na hosťovanie k poľskému Górniku Zabrze. V tamojšej Ekstraklase odohral 23 zápasov, z toho 13 v aktuálnom ročníku pod vedením Michala Gašparíka.
„Do Dunajskej Stredy prichádzam s najvyššou mierou ambícií. Klub má za sebou veľmi dobrú sezónu a naším cieľom je pokračovať v úspechoch, ktoré ukázal tím na jeseň. Na Slovensko sa vraciam s vážnou motiváciou, teším sa z novej výzvy. DAC vnímam ako klub s veľkými a vážnymi ambíciami, čo bolo evidentné aj v posledných rokoch. Dunajskú Stredu som vždy považoval za silný tím a ako súper bolo veľmi ťažké hrať na tomto štadióne. Atmosféra MOL Arény je jedna z najlepších v lige, čo som ako súper vždy cítil. Som rád, že to môžem zažiť aj z druhej strany. Mojím cieľom je čo najskôr zapadnúť do tímu, dostať príležitosti v čo najväčšom počte zápasov a preniesť formu na ihrisko,“ citoval Kmeťa klubový web.
„Už nejaký čas si uvedomujeme Matúšove schopnosti a vnímame ho ako hráča, ktorý okamžite dodá nášmu kádru kvalitu a hĺbku pre jarnú polovicu sezóny. Pozná slovenskú ligu, má medzinárodné skúsenosti a zároveň dáva tímu flexibilitu na pravom krídle v obrane aj v strede poľa. Hosťovanie s opciou na odkúpenie je v súčasnosti rozumným riešením pre obe strany. Očakávame, že sa rýchlo usadí a pomôže tímu na ihrisku,“ dodal výkonný riaditeľ DAC Jan Van Daele .
Zverenci trénera Branislava Fodreka sa v priebežnej tabuľke Niké ligy nachádzajú na druhej priečke, pričom na prvý Slovan strácajú len bod. Už bez Redzica privítajú práve „belasých“ v úvodnom kole jarnej časti v sobotu 7. februára o 18.00 h.
