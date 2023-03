Kmotrík ml. o vzťahu s trénerom V. Weissom: Všetky veci máme vyjasnené

Bratislava 2. marca (TASR) - Staronový generálny riaditeľ futbalového ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík mladší uviedol, že chce priniesť nový impulz a pomôcť klubu. Podľa vlastných slov má všetky nezhody s trénerom Vladimírom Weissom st. vyjasnené. Funkcie sa ujal aj s cieľom zužitkovať narastajúci koeficient pre európske poháre.



Po jeho príchode nastali aj personálne zmeny, keď sa Robert Tomaschek presunul z pozície športového riaditeľa na pozíciu vedúceho mužstva. Do konca sezóny bude zodpovednou osobou za skauting klubu bývalý slovenský reprezentant Róbert Vittek.



"Róbertovi Tomaschekovi je nová funkcia veľmi dobre známa z reprezentácie. Má veľké skúsenosti z národného tímu, kde spolupracoval aj s naším trénerom Vladimírom Weissom st. a som presvedčený, že svojou prácou bude platnou posilou realizačného tímu A-mužstva. Keďže aktuálne nemáme oddelenie skautingu, chcel by som v rámci neho využiť rozhľad, skúsenosti i kontakty Róberta Vitteka. Rád by som ho videl viac v športovej časti, v ktorej by mohol byť pre klub ešte väčším prínosom. Dohodli sme sa s Robom, že v najbližších troch mesiacoch nám pomôže odsledovať potenciálnych hráčov na leto," uviedol po návrate Kmotrík ml. pre oficiálnu stránku ŠK Slovan Bratislava.



Syn majiteľa klubu pôsobil na rovnakej pozícii od roku 2015 do septembra uplynulého roka: "Ďakujem otcovi za opätovné prejavenie dôvery. Veľmi si to vážim. Nepoviem nič nové, ak len zopakujem, že Slovan má nenahraditeľné miesto v mojom srdci. S klubom som posledných sedem rokov žil a snažil sa prispieť k jeho rastu. Sedem rokov sme bojovali o čo najvyšší koeficient pre európske poháre. V tejto chvíli ho máme výrazne vyšší a v prípade titulu by sme boli vo veľmi priaznivej pozícii pri nasadzovaní do kvalifikačných kôl. Vyčítal by som si, ak by sme takúto šancu nezužitkovali najlepšie ako vieme. Chcem sa pokúsiť priniesť nový impulz a pomôcť klubu. Jeho osud mi nie je a ani nebol ľahostajný."



Do tímu obhajcu titulu sa vracia v čase, keď "belasí" v lige trikrát za sebou remizovali a klesli na druhú priečku o bod za Dunajskú Stredu. V stredu bol Slovan blízko k vypadnutiu zo Slovnaft Cupu, keď zdolal druholigový Šamorín až po jedenástkovom rozstrele (1:1, 4:3 v rozstrele z 11 m). "Je pochopiteľné, že po troch ligových remízach po sebe sme pod tlakom médií i verejnosti. S tým musíme v Slovane vedieť žiť a pracovať. Počas uplynulých dní som sa viackrát stretol s trénerom Vladimírom Weissom. Všetky veci máme vyjasnené, obaja sme pripravení urobiť všetko, čo bude v našich silách, pre dobro Slovana. Máme spoločný cieľ a budeme sa snažiť zvládnuť to, čo nás čaká. A bude toho veľa. Sami to však nezvládneme. Záver tejto sezóny bude iný, náročnejší ako sme boli zvyknutí z predošlých ročníkov, no keď budeme držať spolu a pridajú sa k nám fanúšikovia, verím, že to spoločne zvládneme. Teraz sa musí ukázať skutočná sila Slovana," dodal Kmotrík ml.