Kmotrík ml. uzavrel špekulácie o prestupe Polievku: Sága sa skončila

Bratislava 16. januára (TASR) - Generálny riaditeľ futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík ml. ukončil prestupové špekulácie o angažovaní slovenského reprezentanta Róberta Polievku. Úradujúci slovenský šampión sa nedokázal dohodnúť na podmienkach prestupu 27-ročného útočníka s jeho súčasným zamestnávateľom MFK Dukla Banská Bystrica.



"Belasí" mali záujem o Polievku už dlhšiu dobu, no Banskobystričania nesúhlasili s tým, aby hráč zamieril na Tehelné pole na hosťovanie s opciou na trvalý prestup. "V decembri sme sa stretli so zástupcami Banskej Bystrice, kde sme sa bavili o potencionálnom hosťovaní s opciou na trvalý prestup. Polievka mal enormný záujem a veľmi túžil obliekať dres Slovana Bratislava, preto vzniklo stretnutie. V klube sme všetky alternatívy zvážili a rozhodli sme sa, že by to bolo správne. Chceli sme Roba priniesť na hosťovanie s opciou na trvalý prestup. Z našej strany však nebol záujem o okamžitý prestup. Táto sága je momentálne ukončená. Polievka je hráč Banskej Bystrice a už s nimi nerokujeme," uviedol šéf Slovana na sociálnej sieti Instagram.



Kmotrík nedávno priznal, že Slovan zrejme opustí jeho najlepší strelec Aleksandar Čavrič, no zároveň podotkol, že Polievka nemal byť jeho náhradou: "Nie je pravdivá informácia, že mal Polievka nahradiť Čavriča. Robo mal prísť ako zvýšenie konkurencie do útočnej formácie. V prípade odchodu Čavriča máme vytypovaného iného hráča, ktorý by ho mal plnohodnotne nahradiť."