Knak po triumfe nad Lotyšskom: „Rozhodla bojovnosť
Autor TASR
Zürich 17. mája (TASR) - Švajčiarski hokejisti majú po dvoch zápasoch na domácich majstrovstvách sveta v A-skupine plný počet bodov. „Helvéti“ zvíťazili v sobotnom stretnutí v Zürichu nad Lotyšskom 4:2. Duel mal aj slovenskú stopu, jedným z hlavných rozhodcov bol Tomáš Hronský, v pozícii čiarového arbitra figuroval jeho krajan Oto Durmis.
Lotyšov čakal druhý súboj v nedeľu o 20.20 h proti Nemecku. Domáci tím mal pred sebou deň voľna, po ktorom sa v pondelok stretne takisto s Nemeckom.
Domáci tím mal v prvom dejstve iba jednu väčšiu šancu skórovať, zakončenie útočníka Nina Niederreitera však skončilo na hornej žŕdke. „Helvéti“ rozpútali od úvodu prostrednej časti hry kolotoč. Na lotyšskú bránku vyslali celkovo 22 striel a brankár Gudlevskis držal svoj tím v hre o body. Prekonal ho až v polovici stretnutia po prečíslení dvoch proti jednému Meier. Lotyši sa dokázali vrátiť do zápasu zásluhou Balcersa, no vedenie Švajčiarom vrátil v 38. minúte počas presilovej hry Riat. Dôležitý gól pre Švajčiarsko strelil v 59. sekunde tretieho dejstva Kukan a duel definitívne naklonil na stranu domáceho výberu. V závere ešte v početnej výhode skorigoval konečný stav svojím druhým presným zásahom Balcers.
MS v hokeji - A-skupina (Zürich):
Švajčiarsko - Lotyšsko 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
Góly: 31. Meier (Hischier, Rochette), 38. Riat (Andrighetto, Malgin), 41. Kukan (Marti, Meier), 53. Riat (Knak, Kukan) – 32. Balcers (Smirnovs, Vilmanis), 60. Balcers (Vilmanis, Egle). Rozhodcovia: Gour (Kan.), HRONSKÝ – DURMIS (obaja SR), Ondráček (ČR), vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 10.000 divákov.
Švajčiarsko: Aeschlimann – Egli, Josi, Kukan, Marti, Moser, Berni, Jung – Meier, Hischier, Rochette – Niederreiter, Thürkauf, Bertschy – Suter, Malgin, Andrighetto – Riat, Jäger, Knak – Biasca
Lotyšsko: Gudlevskis – Cibulskis, Šmits, Zile, Freibergs, Mamčics, Bindulis, Tumanovs, Andžans – Balcers, Smirnovs, Vilmanis – Andersons, Batna, Dzierkals – Murnieks, Egle, Lapinskis – Buncis, Prohorenkovs, Skrastinš
hlasy po zápase: /zdroj: iihf.com/
Simon Knak, útočník Švajčiarska: „Kľúčom k víťazstvu bola naša bojovnosť. Počas celého duelu sme robili všetko pre to, aby bol puk čo najčastejšie v našej moci. V dôležitých momentoch sa nám podarilo streliť rozhodujúce góly."
Okkars Batna, útočník Lotyšska: „Dlho nás skvelými zákrokmi držal nad vodou brankár Gudlevskis. Je veľký, rýchly, dokáže si zachovať chladnú hlavu a má obrovské skúseností z náročných duelov v NHL, na MS i ZOH."
tabuľka A-skupiny:
1. Fínsko 2 2 0 0 0 7:2 6
2. Švajčiarsko 2 2 0 0 0 7:3 6
3. Rakúsko 1 1 0 0 0 5:2 3
4. Lotyšsko 1 0 0 0 1 2:4 0
5. Nemecko 1 0 0 0 1 1:3 0
USA 1 0 0 0 1 1:3 0
7. Veľká Británia 1 0 0 0 1 2:5 0
8. Maďarsko 1 0 0 0 1 1:4 0
