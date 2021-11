Kňažka mrzí koniec v Turku, v Krefelde sa chce ukázať

Bratislava 9. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Samuel Kňažko neprišiel na reprezentačný zraz v ideálnom rozpoložení. Začiatkom týždňa skončil 19-ročný obranca v TPS Turku, pretože v kádri lídra fínskej ligy nedostával príležitosť a väčšinu zápasov odohral v juniorskej súťaži. Na Nemeckom pohári chce dokázať, že si zaslúži šancu v mužskom hokeji.



Devätnásťročný zadák dohrá sezónu v juniorskej WHL, kde má naňho práva Seattle Thunderbirds. Bude to vôbec jeho prvá skúsenosť so zámorským klubovým hokejom. O pôsobení v zámorskej juniorskej lige čiastočne rozhodol aj Columbus, ktorý slovenského reprezentačného obrancu draftoval. "Vnímam to pozitívne, lebo sme sa dohodli s Columbusom, že toto bude pre mňa lepšia cesta. Vo Fínsku som veľmi nehrával, môžem sa teraz v Kanade pripraviť na hokej, ktorý sa hrá v NHL. Myslím si, že to nebude až taký rozdiel, možno menšie ihrisko bude problém, ale na to si musím zvyknúť, ak chcem hrať NHL. Musím si ísť 16. novembra vybaviť víza, keď sa mi ich podarí dostať, môžem odletieť do Ameriky. Potom uvidíme, čo ďalej," uviedol Kňažko na pondelkovom zraze slovenskej hokejovej reprezentácie.



Nominácii na tradičný turnaj do Krefeldu sa veľmi potešil, pred sebou má jasný cieľ: "Ja som sa nesmierne tešil pretože môžem dokázať viacerým, že viem hrať mužský hokej. Som trochu sklamaný z môjho konca vo Fínsku, myslím si, že som si zaslúžil dostať šancu. Chcel som sa dostať na ZOH i MS cez mužskú súťaž, teraz to bude trochu komplikovanejšie. Ale taký je hokejový život a je na mne aby som ukázal, že na to mám."



Kňažko mal možnosť dohrať sezónu aj na Slovensku, ale Columbus bol proti. "S agentom sme hľadali aj niečo v Európe, ale nikto by nezobral 19-ročného chalana do prvých dvoch obrán. Takže v hre bola len Kanada, alebo čakanie vo Fínsku. Rozhodol som sa takto. Bola šanca hrať aj na Slovensku, ale Columbus to zatrhol. Chceli, aby som pokračoval vo Fínsku, ale tam nebol priestor na prestupy, takže som dostal ultimátum buď Kanada, alebo Fínsko."



Vo Fínsku mal pred sezónou očakávania. Zvlášť potom, čo mu vyšla olympijská kvalifikácia, kde hral dobre, vyšli mu aj MS v Rige. "Myslím si, že tréner v Turku preferuje iných hráčov, asi som mu nesedel. Ale ja som sa s TPS rozišiel v dobrom, keďže naše cesty sa môžu opäť niekedy spojiť. Ale teraz to vyšlo takto a pre mňa a aj pre Turku to bude lepšie."



Na severe Európy pôsobil Kňažko spolu s ďalším mladíkom Jurajom Slafkovským. Aj preto bol jeho odchod z Fínska ťažší, Kňažko dokonca chvíľu uvažoval, že tam predsa len zostane. "Hral v tom úlohu aj Juro. Rozmýšľal som, že zostanem kvôli nemu a pomôžem mu. Má draftový ročník, môže byť vysoko, ale rozhodol som sa, že budeme každý pokračovať vo svojej kariére. On sa po MS 20 môže rozhodnúť čo ďalej, ale zatiaľ to vyzerá, že dostane šancu a aj sa uchytí. Bývali sme spolu, trávili sme spolu čas, rodiny sa poznajú, bolo to viac ako kamarátstvo, ale taký je hokejový život, museli sme sa rozdeliť."