Kňažko asistoval v AHL po vyše dvoch mesiacoch, Mešár bodoval v OHL

New York 13. januára (TASR) - Slovenský obranca Samuel Kňažko z Clevelandu Monsters sa po viac ako dvoch mesiacoch opäť bodovo presadil v nižšej zámorskej AHL. V dueli na ľade Uticy si pripísal asistenciu, no jeho tím prehral 4:5.



Dvadsaťjedenročný Kňažko ťahal 15-zápasovú šnúru bez bodového zápisu, predtým sa do štatistík naposledy zapísal ešte 4. novembra v stretnutí proti Providence. Proti Utice mal aj dve strely a plusový bod. V 19 dueloch v prebiehajúcom ročníku má zatiaľ bilanciu 0+3.



Útočník Filip Mešár prispel jednou asistenciou k triumfu Kitcheneru v juniorskej OHL doma nad Erie 6:2. Zaznamenal až tri plusové body a mal päť striel. Za hostí si Martin Mišiak pripísal rovnako asistenciu a jednu "mínusku". Juraj Pekarčík sa blysol dvoma bodmi (1+1), dvoma pluskami a siedmimi strelami za Dubuque v USHL, jeho tím triumfoval na ľade výberu USA Hockey NTDP presvedčivo 6:1.