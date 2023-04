Kňažko je blízko debutu v NHL, Columbus ho povolal z farmy

Columbus 13. apríla (TASR) - Slovenský hokejový obranca Samuel Kňažko je blízko debutu v NHL. Vedenie Columbusu Blue Jackets ho v stredu povolalo z farmy v Clevelande (AHL) do prvého tímu. Podľa CBS Sports by premiéru v zámorskej profilige mohol absolvovať v noci na piatok v domácom zápase proti Pittsburghu, alebo o deň neskôr v záverečnom dueli základnej časti doma s Buffalom.



Dvadsaťročného Kňažka draftovali Blue Jackets pred tromi rokmi v 3. kole z celkového 78. miesta. Za oceán sa presunul z fínskeho TPS Turku počas sezóny 2021/2022, najprv pôsobil v juniorskej WHL v drese Seattle Thunderbirds a tento ročník odohral v tíme AHL Cleveland Monsters. V 49 stretnutiach si pripísal 21 bodov za jeden gól a 20 asistencií, je tretí najproduktívnejší nováčik tímu. Teraz dostal premiérovo pozvánku do prvého mužstva.



Kňažko by sa v prípade debutu stal desiatym Slovákom, ktorý sa v tejto sezóne predstavil v NHL. V Columbuse by mal nosiť dres s číslom 62.



Ako informoval oficiálny web Blue Jackets, okrem Kňažka povolalo vedenie Columbusu z Clevelandu aj ďalšieho obrancu Billyho Sweezeyho a útočníkov Tylera Anglea, Joonu Luota a Mikaela Pyyhtiu. Generálny manažér Jarmo Kekäläinen oznámil, že klub pozval do prvého mužstva aj českého obrancu Stanislava Svozila, ktorý doteraz pôsobil v tíme WHL Regina Pats.