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Kňažko na turnaji dohral, zranenie ho vyradí na niekoľko týždňov

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Na archívnej snímke vpravo Samuel Kňažko (Slovensko). Foto: TASR - Jakub Kotian

Kňažko odstúpil zo zápasu s Lotyšskom (2:3 pp) po tom, čo v závere prvej tretiny dostal úder do ramena. Zažil pri tom nepríjemné deja vu, keďže na Nemeckom pohári sa zranil aj vlani.

Autor TASR
Düsseldorf 6. novembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Samuel Kňažko sa zranil v úvodnom zápase Nemeckého pohára proti Lotyšsku a turnaj sa pre neho predčasne skončil. Podľa lekára slovenského tímu Romana Hunáka si zranenie ramena nevyžiada zákrok, stačiť by mala konzervatívna liečba. Hokej si však zrejme nezahrá niekoľko týždňov.

Kňažko odstúpil zo zápasu s Lotyšskom (2:3 pp) po tom, čo v závere prvej tretiny dostal úder do ramena. Zažil pri tom nepríjemné deja vu, keďže na Nemeckom pohári sa zranil aj vlani. Vtedy dostal pukom do členka a napokon pauzoval mesiac. Zranenie si priniesol aj tentoraz z Düsseldorfu. „Utrpel poranenie v oblasti ramena. Dôkladné vyšetrenie absolvuje začiatkom budúceho týždňa, no nemal by byť potrebný operačný zákrok. Ostatné sa uvidí na budúci týždeň. Jeho výpadok odhadujem na 3-4 týždne, ale je to naozaj len predbežný odhad,“ poznamenal.
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