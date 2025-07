Kňažko nedostal od Columbusu ponuku, bude si hľadať nový klub

New York 1. júla (TASR) - Slovenský hokejista Samuel Kňažko nedostal od Columbusu Blue Jackets kvalifikovanú ponuku na novú zmluvu. Klub NHL si neudržal rokovacie práva na dvadsaťdvaročného obrancu, ktorý sa od 1. júla stal neobmedzeným voľným hráčom a môže si hľadať nový angažmán. Informovali o tom zámorské médiá.



Kňažkovi vypršal trojročný nováčikovský kontrakt, ktorý podpísal s Columbusom 9. júna 2021. Blue Jackets si ho vybrali v drafte v roku 2020 zo 78. miesta (3. kolo), ale nedokázal si vybojovať stabilné miesto v prvom tíme. Počas troch sezón dostal šancu len v dvoch zápasoch počas sezóne 2022/2023.



Uplynulé tri sezóny strávil vo farmárskom mužstve Cleveland Monsters v AHL. V ročníku 2024/2025 odohral 55 zápasov v základnej časti, v ktorých nazbieral 16 kanadských bodov za štyri góly a dvanásť asistencií. V play off pridal tri stretnutia a pripísal si dve asistencie. Celkovo nastúpil v AHL v 149 dueloch dlhodobej časti a dosiahol 49 bodov (7+42), v play off odohral päť duelov a zaznamenal tri asistencie. Slovensko reprezentoval na troch MS, v dvoch olympijských kvalifikáciách a v roku 2022 bol súčasť bronzového tímu SR na ZOH v Pekingu.