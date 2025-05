Kňažko o zápase s Kanadou: „Každému to otvorí oči“

Štokholm 18. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti majú za sebou hokejovú maturitu. V sobotnom zápase na MS vo švédskom Štokholme si v zápase s Kanadou mohli otestovať svoje schopnosti a sledovať kvalitu hry najlepších hráčov na svete. Kanadské hviezdy potvrdili svoju povesť, Slovákom nastrieľali sedem gólov.



Úvod pritom mali Slováci dobrý a už po 50 sekundách po náhodnom odraze od mantinelu sa zrazu pred Lantošim objavila prázdna bránka. Ale zámorský výber má aj top brankárov a jeden z nich Binnington stačil zareagovať. „Keby to dal, možno by zápas vyzeral trochu inak. Treba však povedať, že majú v súčasnosti jedného z najlepších hráčov na svete a aj možno jedného z najlepších v celej histórii hokeja. My sme iba museli bojovať a dúfať, že dáme nejaké góly a tým pádom uhráme nejaký dobrý výsledok. Ale opak je pravdou a nepodarilo sa nám to,“ zhodnotil zápas Samuel Kňažko.



Slovenský obranca vo svojom hodnotení narážal na Nathana MacKinnona, druhého najproduktívnejšieho hráča základnej časti NHL tejto sezóny a Sidneyho Crosbyho, hrajúcu legendu kanadského výberu. „Zápas proti nim mi ukázal, ako sa cítia hráči v NHL, keď ich bránia každý deň. Je to proste svetová trieda, toto je špička hokeja a je niekedy dobré sa pozrieť pravde do očí a vidieť, aká je najvyššia úroveň. Títo chalani sú najlepší na svete a otvorí to každému oči. To čo oni niekedy robia na ľade je niekedy až zahanbujúce pre nás, ale je to aj dobrá škola do hokeja,“ dodal Kňažko.



Výber Kanady mal v zápase fázy, kedy jeho hra vyzerala ako exhibícia. Hokejovosťou nadchli fanúšikov v celej hale, vypredaná Avicii Aréna sa kochala ich akciami. „Takýto zápas nám ukáže, čo treba robiť viac pre to, aby bol nabudúce výsledok lepší. Náš najväčší zápas podľa papierov je ten proti Lotyšom, čiže musíme dobre zregenerovať a pripraviť sa,“ povedal útočník Samuel Takáč.



Tridsaťtriročný krídelník mal pred sobotným zápasom jeden cieľ, ten splnil: „Išiel som do toho s tým, aby som bol na nule, čo sa týka mínusových bodov a chvalabohu to sa podarilo. Každý zápas, ktorý odohrám na takejto scéne, je pre mňa škola. Ukázal mi, že je treba zlepšiť sa v súbojoch a v rýchlosti, rýchlejšie rozmýšľať, mať rýchlejšej reakcie. Čiže mne to dáva veľmi veľa veľa skúseností.“







/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Šimon Šuník/