Kňažko pomohol gólom k víťazstvu Vítkovíc nad Karlovými Varmi 3:0
Gól dal aj Kňažkov krajan Matej Kašlík, ale jeho České Budějovice prehrali na ľade pražskej Sparty 2:4.
Autor TASR
Praha 12. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Samuel Kňažko prispel gólom k víťazstvu Vítkovíc v 14. kole českej najvyššej súťaže. Dvadsaťtriročný obranca otvoril skóre domáceho zápasu proti Karlovým Varom v presilovej hre, jeho tím napokon zdolal súpera zo západu Čiech 3:0. Pre Karlove Vary to bola štvrtá prehra po sebe, Vítkovice si naopak pripísali tretí triumf v sérii.
14. kolo českej extraligy:
HC Sparta Praha - Motor České Budějovice 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Góly: 4. a 39. Špaček, 9. Dzierkals, 59. Řepík - 20. Ordoš, 50. KAŠLÍK
HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Góly: 13. KŇAŽKO, 37. Nellis, 60. Maciaš
BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno 2:1 pp a sn (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 36. a rozh. nájazd Rekonen – 41. Ojamäki
