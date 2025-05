Kňažko sa pripojil k tímu, chce nastúpiť už proti Slovincom

Štokholm 10. mája (TASR) - Káder slovenskej hokejovej reprezentácie na MS doplnil v sobotu dopoludnia Samuel Kňažko. Dvadsaťdvaročný obranca po dlhej ceste zo zámoria absolvoval hneď prvý možný tréning, no zatiaľ zostáva otázne, či s ním realizačný tím počíta do zostavy už v nedeľu proti Slovinsku (12.20 h). Samotný hráč sa vyjadril, že je pripravený nastúpiť.



Kňažka čaká tretí svetový šampionát v kariére. Premiéru absolvoval v roku 2021 v Rige, druhý štart pridal o dva roky neskôr takisto v lotyšskej metropole. V zbierke má aj bronzovú medailu zo ZOH v Pekingu. „Let bol náročný, keďže nie je sranda stráviť deväť hodín na jednom mieste. Navyše keď som cestoval domov z Lavalu, bolo to celé hektické, pobaliť sa a všetko vyriešiť. Som rád, že som stihol tento tréning. Na začiatku tréningu som sa trochu zle cítil, ruky a nohy mi nespolupracovali. Chcel som trochu vykorčuľovať tie lety a dať sa do nejakého tempa. Bolo dobré trochu dlhšie zostať, pretože ak by som náhodou zajtra hral, tak nie je ráno rozkorčuľovanie,“ uviedol Kňažko po tréningovej jednotke. „Chcel by som hrať, ale neviem, aký majú plán tréneri. Ja ich nebudem do ničoho nútiť. Keď si myslia, že je lepšie pred tým niečo iné, určite im do toho nebudem zasahovať.“



Za sebou má dva ročníky, v ktorých nenazrel do NHL, odohral ich iba na farme Columbusu v Clevelande. Po skončení tejto sezóny sa Kňažkovi skončila trojročná nováčikovská zmluva s Blue Jackets. Na medzinárodnom fóre má šancu ukázať sa. „Je to tak. Celý rok som teoreticky bojoval o zmluvu. Mohol som to ovplyvniť iba výkonmi v sezóne. Možno si ma ktosi všimne aj na MS, ale nemyslím na to, keďže teraz hrám za Slovensko,“ povedal Kňažko, ktorý v sobotu korčuľoval po boku Michala Beňa a s útočnou trojicou Sebastián Čederle, Miloš Roman a Patrik Hrehorčák. Trio hralo proti Švédsku (0:5) vo štvrtej formácii.